Ιωάννα Μαλέσκου: Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η βάφτιση της κόρης της 

Λεπτομέρειες για τη βάφτιση της κόρης της αποκάλυψε η Ιωάννα Μαλέσκου σε συνέντευξή της. Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι η βάφτιση θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ πρόσθεσε ότι η μικρή θα έχει δύο νονούς. Eκείνη και ο Κωνσταντίνος Δανιάς υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί τον Μάιο του 2023.
Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ!, η Ιωάννα Μαλέσκου σημείωσε ότι το μυστήριο θα γίνει εντός Αττικής σε κλειστό κύκλο. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ετοιμάζω τη βάφτιση αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουμε συμφωνήσει να είναι δύο οι νονοί. Ο ένας θα είναι ο κολλητός μου. Η βάφτιση θα γίνει εντός Αττικής όπως το είχα σκεφτεί, σε κλειστό κύκλο».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αποκτήσει και δεύτερο παιδί. Όπως είπε, δεν είναι κάτι που έχει στο μυαλό της, όμως αν έρθει, τότε είναι καλοδεχούμενο. «Δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω "κλείσει" με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει», εξήγησε.
Πρόσθεσε επιπλέον: «Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου».
