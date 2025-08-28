Φεστιβάλ Βενετίας: Οι Ελληνίδες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί - Δείτε φωτογραφίες με τη Βίκυ Καγιά, τη Δανάη Παππά και την Ελίνα Καλιτζάκη
Φεστιβάλ Βενετίας: Οι Ελληνίδες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί - Δείτε φωτογραφίες με τη Βίκυ Καγιά, τη Δανάη Παππά και την Ελίνα Καλιτζάκη
Οι τρεις γυναίκες ξεχώρισαν με την παρουσία τους - Τα στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά
Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, συγκεντρώνοντας στην ιταλική πόλη προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και της μόδας. Η αυλαία σηκώθηκε με την ταινία του Ιταλού δημιουργού Πάολο Σορεντίνο «La Grazia», η οποία απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Με την παρουσία τους στο κόκκινο χαλί ξεχώρισαν και τρεις Ελληνίδες που βρέθηκαν στη Βενετία. Αυτές ήταν η Βίκυ Καγιά, η Δανάη Παππά και η Ελίνα Καλιτζάκη.
Η Βίκυ Καγιά έκλεψε τις εντυπώσεις, αφού επέλεξε για την περίσταση μια ασημί στράπλες δημιουργία του οίκου Armani, την οποία συνδύασε με μαύρες γόβες. Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Αισθάνομαι ευγνώμων που μοιράζομαι αυτές τις στιγμές με τον οίκο Armani, μια παράδοση που είναι τόσο κοντά στην καρδιά μου. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην έναρξη του Φεστιβάλ».
Η Δανάη Παππά, πρωταγωνίστρια της σειράς του Alpha «Άγιος Έρωτας», εμφανίστηκε με ένα ροζ φόρεμα Mi-Ro με τούλινη φούστα, ενώ ολοκλήρωσε το λουκ της πιάνοντας τα μαλλιά της σε έναν κομψό κότσο.
Από την πλευρά της, η YouTuber και make up artist, Ελίνα Καλιτζάκη επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι, το οποίο ολοκλήρωσε με ασημένιο κόσμημα στον λαιμό και γόβες. «Θα το θυμάμαι για πάντα», σημείωσε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram από τη Βενετία.
Στη φετινή διοργάνωση, ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα αποτελεί η επιλογή του σκηνοθέτη ελληνικής καταγωγής, Αλεξάντερ Πέιν, στη θέση του προέδρου της διεθνούς κριτικής επιτροπής. «Είναι τεράστια τιμή και χαρά για εμένα. Αν και, ως δημιουργός, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία της σύγκρισης ταινιών μεταξύ τους, σέβομαι απεριόριστα τη σχεδόν εκατονταετή ιστορία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που υμνεί με πάθος τον κινηματογράφο ως μορφή τέχνης. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος», δήλωσε.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας δημιουργίες και συντελεστές από κάθε γωνιά του πλανήτη.
