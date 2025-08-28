Φεστιβάλ Βενετίας: Οι Ελληνίδες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί - Δείτε φωτογραφίες με τη Βίκυ Καγιά, τη Δανάη Παππά και την Ελίνα Καλιτζάκη

Στη φετινή διοργάνωση, ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα αποτελεί η επιλογή του σκηνοθέτη ελληνικής καταγωγής, Αλεξάντερ Πέιν, στη θέση του προέδρου της διεθνούς κριτικής επιτροπής. «Είναι τεράστια τιμή και χαρά για εμένα. Αν και, ως δημιουργός, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία της σύγκρισης ταινιών μεταξύ τους, σέβομαι απεριόριστα τη σχεδόν εκατονταετή ιστορία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που υμνεί με πάθος τον κινηματογράφο ως μορφή τέχνης. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος», δήλωσε.Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας δημιουργίες και συντελεστές από κάθε γωνιά του πλανήτη.