Τραμπ: Απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πως θα πάει
Τραμπ: Απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πως θα πάει
Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης "Σχέδιο Ελευθερία" στον Περσικό Κόλπο
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στην πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία» για την προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
«Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.
Αν και οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται να καθυστερούν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει την επιχείρηση «Ελευθερία». Η επιχείρηση αυτή, η οποία είχε ως στόχο να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, είχε ανασταλεί πριν από λίγες μέρες.
«Νομίζω ότι το "Σχέδιο Ελευθερία" είναι καλό, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε. Ίσως επιστρέψουμε στην επιχείρηση αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω», δήλωσε ο Τραμπ κατά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο.
Παρά την αρχική αναστάτωση, ο πρόεδρος Τραμπ διέκοψε ξαφνικά την επιχείρηση την Τρίτη, δηλώνοντας στο Truth Social ότι υπήρξε «μεγάλη πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που έχει παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Ανέφερε επίσης ότι η αναστολή θα διαρκέσει «για μικρό χρονικό διάστημα, για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί».
Ωστόσο, καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, και οι ΗΠΑ περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν.
«Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.
REPORTER: Do you think Iran is intentionally slow rolling the process?@POTUS: "We'll find out soon enough." pic.twitter.com/j1y0L7cijS— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026
Αν και οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται να καθυστερούν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει την επιχείρηση «Ελευθερία». Η επιχείρηση αυτή, η οποία είχε ως στόχο να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, είχε ανασταλεί πριν από λίγες μέρες.
«Νομίζω ότι το "Σχέδιο Ελευθερία" είναι καλό, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε. Ίσως επιστρέψουμε στην επιχείρηση αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω», δήλωσε ο Τραμπ κατά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο.
.@POTUS on Project Freedom: "We'll go a different route if everything doesn't get signed up, buttoned up... We may go back to Project Freedom if things don't happen — but it'll be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom plus other things." pic.twitter.com/QpKc78vo6p— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026
Παρά την αρχική αναστάτωση, ο πρόεδρος Τραμπ διέκοψε ξαφνικά την επιχείρηση την Τρίτη, δηλώνοντας στο Truth Social ότι υπήρξε «μεγάλη πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που έχει παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Ανέφερε επίσης ότι η αναστολή θα διαρκέσει «για μικρό χρονικό διάστημα, για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί».
Ωστόσο, καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, και οι ΗΠΑ περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα