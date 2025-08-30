Γιώργος Χρανιώτης: Η ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του γιου του - «Να είσαι όμορφος μέσα και έξω»
GALA
Γιώργος Χρανιώτης γιος Γιορτή

Γιώργος Χρανιώτης: Η ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του γιου του - «Να είσαι όμορφος μέσα και έξω»

Ο ηθοποιός έστειλε και δημόσια τις ευχές του στο παιδί του μέσα από τα social media

Γιώργος Χρανιώτης: Η ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του γιου του - «Να είσαι όμορφος μέσα και έξω»
8 ΣΧΟΛΙΑ
Την ονομαστική του εορτή έχει σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, ο γιος του Γιώργου Χρανιώτη, και εκείνος του έστειλε και δημόσια τις ευχές του. Μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη του στον μικρό Αλέξανδρο, παροτρύνοντάς τον να παραμείνει ανήσυχος, χαρούμενος, φιλομαθής και αληθινός.

Θέλοντας να ευχηθεί στον γιο του, ο Γιώργος Χρανιώτης έγραψε: «Χρόνια πολλά γιε μου. Χρόνια πολλά μικρέ μου Αλέξανδρε. Να σαι γερός, ανήσυχος, να συνεχίσεις να σαι φιλομαθής και να σκούζεις από τα γέλια. Να θυμάσαι, να χαίρεσαι αλλά και να προβληματίζεσαι, να θυμάσαι να γελάς μέχρι να χρειαστεί να κλάψεις. Να σαι όμορφος μέσα-έξω και να μη φοβάσαι τίποτα. Μόνο να έχεις το νου σου. Και ν αγαπάς, όπως αγαπάς. Να αγαπάς, όπως αγαπιέσαι. Να μην ξεχνάς, ότι είσαι ο μούργος μου. Την αγάπη μου, μικρέ μου».

καταγραφη_2

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός στο «Στούντιο 4» τον περασμένο Ιανουάριο είχε αναφερθεί στο πώς βιώνει την πατρότητα και είχε εξομολογηθεί μεταξύ άλλων ότι, όταν ο γιος του ήταν μικρότερος, υπήρχαν στιγμές που ήθελε να φύγει από το σπίτι. Πιο αναλυτικά, είχε πει: «Τώρα μεγαλώνει το παιδί και είναι πιο ωραία τα πράγματα, αλλά πριν που ήταν πιο μικρός ήθελα να φύγω από το σπίτι κάποια στιγμή, το παραδέχομαι, είμαι κακός πατέρας. Ήθελα να φύγω να πάω να δουλέψω και να ζήσω μία παιδική χαρά χωρίς κλάματα, πάνες. Υπήρχαν στιγμές που δεν άντεχα και δούλευα. Η Γεωργία το έτρωγε περισσότερο από εμένα κι εγώ μαζί της. Η Γεωργία δυστυχώς ως γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανα εγώ, το να φύγω 3 μήνες για περιοδεία. Δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε το παιδί σε παππούδες».

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς

Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης