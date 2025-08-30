Γιώργος Χρανιώτης: Η ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του γιου του - «Να είσαι όμορφος μέσα και έξω»
Γιώργος Χρανιώτης: Η ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του γιου του - «Να είσαι όμορφος μέσα και έξω»
Ο ηθοποιός έστειλε και δημόσια τις ευχές του στο παιδί του μέσα από τα social media
Την ονομαστική του εορτή έχει σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, ο γιος του Γιώργου Χρανιώτη, και εκείνος του έστειλε και δημόσια τις ευχές του. Μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη του στον μικρό Αλέξανδρο, παροτρύνοντάς τον να παραμείνει ανήσυχος, χαρούμενος, φιλομαθής και αληθινός.
Θέλοντας να ευχηθεί στον γιο του, ο Γιώργος Χρανιώτης έγραψε: «Χρόνια πολλά γιε μου. Χρόνια πολλά μικρέ μου Αλέξανδρε. Να σαι γερός, ανήσυχος, να συνεχίσεις να σαι φιλομαθής και να σκούζεις από τα γέλια. Να θυμάσαι, να χαίρεσαι αλλά και να προβληματίζεσαι, να θυμάσαι να γελάς μέχρι να χρειαστεί να κλάψεις. Να σαι όμορφος μέσα-έξω και να μη φοβάσαι τίποτα. Μόνο να έχεις το νου σου. Και ν αγαπάς, όπως αγαπάς. Να αγαπάς, όπως αγαπιέσαι. Να μην ξεχνάς, ότι είσαι ο μούργος μου. Την αγάπη μου, μικρέ μου».
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός στο «Στούντιο 4» τον περασμένο Ιανουάριο είχε αναφερθεί στο πώς βιώνει την πατρότητα και είχε εξομολογηθεί μεταξύ άλλων ότι, όταν ο γιος του ήταν μικρότερος, υπήρχαν στιγμές που ήθελε να φύγει από το σπίτι. Πιο αναλυτικά, είχε πει: «Τώρα μεγαλώνει το παιδί και είναι πιο ωραία τα πράγματα, αλλά πριν που ήταν πιο μικρός ήθελα να φύγω από το σπίτι κάποια στιγμή, το παραδέχομαι, είμαι κακός πατέρας. Ήθελα να φύγω να πάω να δουλέψω και να ζήσω μία παιδική χαρά χωρίς κλάματα, πάνες. Υπήρχαν στιγμές που δεν άντεχα και δούλευα. Η Γεωργία το έτρωγε περισσότερο από εμένα κι εγώ μαζί της. Η Γεωργία δυστυχώς ως γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανα εγώ, το να φύγω 3 μήνες για περιοδεία. Δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε το παιδί σε παππούδες».
Θέλοντας να ευχηθεί στον γιο του, ο Γιώργος Χρανιώτης έγραψε: «Χρόνια πολλά γιε μου. Χρόνια πολλά μικρέ μου Αλέξανδρε. Να σαι γερός, ανήσυχος, να συνεχίσεις να σαι φιλομαθής και να σκούζεις από τα γέλια. Να θυμάσαι, να χαίρεσαι αλλά και να προβληματίζεσαι, να θυμάσαι να γελάς μέχρι να χρειαστεί να κλάψεις. Να σαι όμορφος μέσα-έξω και να μη φοβάσαι τίποτα. Μόνο να έχεις το νου σου. Και ν αγαπάς, όπως αγαπάς. Να αγαπάς, όπως αγαπιέσαι. Να μην ξεχνάς, ότι είσαι ο μούργος μου. Την αγάπη μου, μικρέ μου».
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός στο «Στούντιο 4» τον περασμένο Ιανουάριο είχε αναφερθεί στο πώς βιώνει την πατρότητα και είχε εξομολογηθεί μεταξύ άλλων ότι, όταν ο γιος του ήταν μικρότερος, υπήρχαν στιγμές που ήθελε να φύγει από το σπίτι. Πιο αναλυτικά, είχε πει: «Τώρα μεγαλώνει το παιδί και είναι πιο ωραία τα πράγματα, αλλά πριν που ήταν πιο μικρός ήθελα να φύγω από το σπίτι κάποια στιγμή, το παραδέχομαι, είμαι κακός πατέρας. Ήθελα να φύγω να πάω να δουλέψω και να ζήσω μία παιδική χαρά χωρίς κλάματα, πάνες. Υπήρχαν στιγμές που δεν άντεχα και δούλευα. Η Γεωργία το έτρωγε περισσότερο από εμένα κι εγώ μαζί της. Η Γεωργία δυστυχώς ως γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανα εγώ, το να φύγω 3 μήνες για περιοδεία. Δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε το παιδί σε παππούδες».
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα