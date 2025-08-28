Η Κατερίνα Τσάβαλου συνεχίζει τις διακοπές της - Τα στιγμιότυπα πάνω στο σκάφος
Αν και δεν έχει αποκαλύψει πού βρίσκεται, η ηθοποιός δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρον το τέλος του καλοκαιριού
Ενώ ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, η Κατερίνα Τσάβαλου μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ηθοποιός απολαμβάνει το διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης και μοιράζεται υλικό από την καθημερινότητά της με τους θαυμαστές της.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Τσάβαλου ανέβασε μερικά στιγμιότυπα που τη δείχνουν να ποζάρει με μαύρο μπικίνι πάνω σε ένα σκάφος.
Σε κάποια από αυτά, εμφανίζεται πάνω στο κατάστρωμα του σκάφους, σε διάφορες πόζες, με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία που δημοσίευσε, ποζάρει ξαπλωμένη στο κρεβάτι που βρίσκεται στο εσωτερικό του σκάφους. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της έγραψε: «Ευγνωμοσύνη».
