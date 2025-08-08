Κατερίνα Τσάβαλου για τη μητρότητα: Δεν ήξερα τι θα πει απέραντη αγάπη και λατρεία και τώρα το έμαθα
Στην εμπειρία της μητρότητας αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η Κατερίνα Τσάβαλου, ενώ μίλησε ακόμα για την παλίνδρομη κύηση που είχε πριν αποκτήσει την κόρη της, αλλά και στο διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Στεργίου.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» και αναφέρθηκε αρχικά, στα συναισθήματα που της έχει προκαλέσει η μητρότητα. «Πριν κάνω το παιδί, το λέω ειλικρινά, δεν ήξερα τι θα πει απέραντη αγάπη και λατρεία και τώρα το έμαθα. Τρελάθηκα όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος. Την πρώτη φορά που το έμαθα είχα παλίνδρομη κύηση. Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει, τρεις μήνες μετά έμεινα ξανά έγκυος στην λατρεία μου», δήλωσε η Κατερίνα Τσάβαλου.
Τέλος, τόνισε πως δεν σκοπεύει να αποκτήσει άλλο παιδί: «Δεν θα έκανα δεύτερο παιδί, με τίποτα. Τελείωσα. Θα ήθελα έναν σύντροφο κάποια στιγμή αλλά δεν θα παντρευόμουν ξανά».
Μιλώντας για το διαζύγιό της, αποκάλυψε πως αν και οι ισορροπίες έχουν πλέον αλλάξει, η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της είναι καλή. «Τώρα αλλάξαν οι ισορροπίες, αλλά μια χαρά. Έχει περάσει ενάμισης χρόνος από το διαζύγιο. Η μικρή είναι πολύ καλά. Όταν είναι και οι δυο γονείς μαζί σε αυτό, δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι, αλλά είμαστε η μαμά και ο μπαμπάς σου. Είναι καλύτερα τώρα με τον Δημήτρη. Είναι καλός μπαμπάς», σημείωσε.
