Τεράστια έκπληξη στο Open της Ρώμης: Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Πρίζμιτς με 2-1 σετ, βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Ντίνο Πρίζμιτς Open Ρώμης

Τεράστια έκπληξη στο Open της Ρώμης: Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Πρίζμιτς με 2-1 σετ, βίντεο

Ο Κροάτης Νο 79 στη παγκόσμια κατάταξη υπέταξε τον Νόλε με 2-1 σετ (6-2, 2-6, 6-4) και τον ανάγκασε να αποχαιρετήσει το τουρνουά από την πρεμιέρα του

Τεράστια έκπληξη στο Open της Ρώμης: Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Πρίζμιτς με 2-1 σετ, βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
«Σκουριασμένος» από τη δίμηνη απουσία του ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηττήθηκε από τον Ντίνο Πρίζμιτς στην πρεμιέρα του στο Open της Ρώμης και αποχαιρέτησε το τουρνουά. 

Ο 20χρονος Κροάτης κατόρθωσε να κερδίσει το ίνδαλμά του και κάτοχο 24 Grand Slams τίτλων με 2-6, 6-2 6-4 και να συνεχίσει την πορεία του στους "32" του «Internazionali d' Italia».

Ήταν δίχως αμφιβολία η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του νεαρού Κροάτη τενίστα, που κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στη φετινή χωμάτινη σεζόν.

Στη Μαδρίτη είχε πετύχει την 1η του Top 10 νίκη απέναντι στον Μπεν Σέλτον τώρα στη Ρώμη επαναλαμβάνει την πρόκριση στη φάση των "32" όντας qualifier, με την 1η του Top 5 νίκη και βέβαια μια νίκη ενάντια στον Τζόκοβιτς, που είναι πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή.



Κλείσιμο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης