Τεράστια έκπληξη στο Open της Ρώμης: Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Πρίζμιτς με 2-1 σετ, βίντεο
Ο Κροάτης Νο 79 στη παγκόσμια κατάταξη υπέταξε τον Νόλε με 2-1 σετ (6-2, 2-6, 6-4) και τον ανάγκασε να αποχαιρετήσει το τουρνουά από την πρεμιέρα του
«Σκουριασμένος» από τη δίμηνη απουσία του ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηττήθηκε από τον Ντίνο Πρίζμιτς στην πρεμιέρα του στο Open της Ρώμης και αποχαιρέτησε το τουρνουά.
Ο 20χρονος Κροάτης κατόρθωσε να κερδίσει το ίνδαλμά του και κάτοχο 24 Grand Slams τίτλων με 2-6, 6-2 6-4 και να συνεχίσει την πορεία του στους "32" του «Internazionali d' Italia».
Ήταν δίχως αμφιβολία η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του νεαρού Κροάτη τενίστα, που κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στη φετινή χωμάτινη σεζόν.
Στη Μαδρίτη είχε πετύχει την 1η του Top 10 νίκη απέναντι στον Μπεν Σέλτον τώρα στη Ρώμη επαναλαμβάνει την πρόκριση στη φάση των "32" όντας qualifier, με την 1η του Top 5 νίκη και βέβαια μια νίκη ενάντια στον Τζόκοβιτς, που είναι πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή.
A shot like his idol against his idol 🙌#IBI26 pic.twitter.com/q8bfkOJAIT— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2026
The tables have turned 🤝— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2026
Set 1 Performance Rating
Djokovic: 8.84
Prizmic: 6.58
Set 2 Performance Rating
Djokovic: 6.76
Prizmic: 8.48#IBI26 pic.twitter.com/msNHNihtgg
BIGGEST WIN OF HIS CAREER 🙌— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2026
The moment Dino Prizmic defeated the six time champion 🔥#IBI26 pic.twitter.com/Qsdillvs1J
