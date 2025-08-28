Ο Πίτερ Φαρέλι ετοιμάζει ταινία που αφηγείται την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του «Rocky» το 1976
Ο Πίτερ Φαρέλι ετοιμάζει ταινία που αφηγείται την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του «Rocky» το 1976
Ο Άντονι Ιπόλιτο θα υποδυθεί τον Σιλβέστερ Σταλόνε στην ταινία «I Play Rocky»
Ο Πίτερ Φαρέλι, o βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», ετοιμάζει τη νέα του ταινία με τίτλο «I Play Rocky», που αφηγείται την αληθινή και σχεδόν μυθιστορηματική ιστορία πίσω από τη δημιουργία του «Rocky» από τον Σιλβέστερ Σταλόνε το 1976.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Άντονι Ιπόλιτο, ο οποίος φέρει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στη μίνι σειρά «The Offer» για τα γυρίσματα του «Νονού».
Η ταινία, σε σενάριο του Πίτερ Γκαμπλ, επικεντρώνεται στην περίοδο που ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν άγνωστος ηθοποιός με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία. Παρά τις δελεαστικές προτάσεις μεγάλων στούντιο, ο ίδιος αρνήθηκε να πουλήσει το σενάριο του «Rocky» αν δεν του δινόταν η δυνατότητα να παίξει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά που θα του άλλαζε τη ζωή, εργάζεται για ελάχιστα χρήματα ώστε η ταινία να γυριστεί με τον ίδιο στον ρόλο του Ρόκι».
Η πρωτότυπη ταινία του 1976 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Ο Πίτερ Φαρέλι, που πέρυσι παρουσίασε την κωμωδία «Ricky Stanicky» και στο παρελθόν σκηνοθέτησε το «The Greatest Beer Run Ever», συνεχίζει να εντυπωσιάζει, αν και η μεγαλύτερή του επιτυχία παραμένει το «Green Book» του 2018, με το οποίο κέρδισε δύο Όσκαρ.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Άντονι Ιπόλιτο, ο οποίος φέρει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στη μίνι σειρά «The Offer» για τα γυρίσματα του «Νονού».
Anthony Ippolito has landed the starring role in ‘I PLAY ROCKY’— Film Updates (@FilmUpdates) August 27, 2025
The film follows a young Sylvester Stallone and the journey it took to get ‘ROCKY’ made. pic.twitter.com/9PA83A4H98
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά που θα του άλλαζε τη ζωή, εργάζεται για ελάχιστα χρήματα ώστε η ταινία να γυριστεί με τον ίδιο στον ρόλο του Ρόκι».
Η πρωτότυπη ταινία του 1976 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Ο Πίτερ Φαρέλι, που πέρυσι παρουσίασε την κωμωδία «Ricky Stanicky» και στο παρελθόν σκηνοθέτησε το «The Greatest Beer Run Ever», συνεχίζει να εντυπωσιάζει, αν και η μεγαλύτερή του επιτυχία παραμένει το «Green Book» του 2018, με το οποίο κέρδισε δύο Όσκαρ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα