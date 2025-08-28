Ο Πίτερ Φαρέλι ετοιμάζει ταινία που αφηγείται την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του «Rocky» το 1976

αφηγείται την αληθινή και σχεδόν μυθιστορηματική ιστορία πίσω από τη δημιουργία του «

, o βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», ετοιμάζει τη νέα του ταινία με τίτλο «I Play Rocky», πουΣτον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο, ο οποίος φέρει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στη μίνι σειρά «The Offer» για τα γυρίσματα του «Νονού».Η ταινία, σε σενάριο του Πίτερ Γκαμπλ, επικεντρώνεται στην περίοδο που ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν άγνωστος ηθοποιός με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία. Παρά τις δελεαστικές προτάσεις μεγάλων στούντιο, ο ίδιος αρνήθηκε να πουλήσει το σενάριο του «Rocky» αν δεν του δινόταν η δυνατότητα να παίξει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο.Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά που θα του άλλαζε τη ζωή, εργάζεται για ελάχιστα χρήματα ώστε η ταινία να γυριστεί με τον ίδιο στον ρόλο του Ρόκι».Η πρωτότυπη ταινία του 1976 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Ο Πίτερ Φαρέλι, που πέρυσι παρουσίασε την κωμωδία «Ricky Stanicky» και στο παρελθόν σκηνοθέτησε το «The Greatest Beer Run Ever», συνεχίζει να εντυπωσιάζει, αν και η μεγαλύτερή του επιτυχία παραμένει το «Green Book» του 2018, με το οποίο κέρδισε δύο Όσκαρ.