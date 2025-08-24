Στέλιος Διονυσίου: Το μήνυμα της συζύγου του για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κορών τους
Στέλιος Διονυσίου: Το μήνυμα της συζύγου του για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κορών τους
Ένας ολόκληρος χρόνος με τις μαχήτριές μας, έγραψε η Αγνή Καλουμένου
Ένα μήνυμα για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κορών τους έστειλε η σύζυγος του Στέλιου Διονυσίου, Αγνή Καλουμένου με αφορμή τα πρώτα τους γενέθλια.
Την Κυριακή 24 Αυγούστου, η σύζυγος του τραγουδιστή ανάρτησε μια οικογενειακή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: τον Στέλιο Διονυσίου να φιλάει την κόρη του στο μέτωπο και την Αγνή Καλουμένου να κρατάει το άλλο τους παιδί αγκαλιά.
«Μαχήτριες» αποκάλεσε η σύζυγος του τραγουδιστή τις δίδυμες Μαργαρίτα και Αναστασία, οι οποίες όπως ανέφερε ήρθαν πρόωρα στη ζωή.
Περιγράφοντας τον έναν χρόνο από την ημέρα που γεννήθηκαν, η Αγνή Καλουμένου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ένας ολόκληρος χρόνος με τις μαχήτριες μας! Ένας χρόνος πανέμορφος, συγκινητικός αλλά και δύσκολος. Είχαμε ο ένας τον άλλον με δύο καρδιές έξω από το σώμα μας! Η προωρότητα μας έμαθε πολλά και η δύναμη σας ακόμη περισσότερα!! Χρόνια πολλά και όμορφα! Σας λατρεύουμε! Μαργαρίτα και Αναστασία!!!!».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Στέλιος Διονυσίου και η Αγνή Καλουμένου παντρεύτηκαν το απόγευμα της Τρίτης 10 Ιουνίου, βαφτίζοντας παράλληλα τις κόρες τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με λίγους συγγενείς και φίλους, καθώς το ζευγάρι θέλησε να κρατήσει την ημέρα μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια σε οντισιόν, που ξεκίνησε και η επαγγελματική τους συνεργασία, η οποία διήρκεσε περίπου τρία χρόνια. Μέσα από την επαγγελματική τους συνύπαρξη αναπτύχθηκε σταδιακά ένας έρωτας, ο οποίος εξελίχθηκε σε μια σχέση που μετρά πλέον πάνω από οκτώ χρόνια.
Την Κυριακή 24 Αυγούστου, η σύζυγος του τραγουδιστή ανάρτησε μια οικογενειακή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: τον Στέλιο Διονυσίου να φιλάει την κόρη του στο μέτωπο και την Αγνή Καλουμένου να κρατάει το άλλο τους παιδί αγκαλιά.
«Μαχήτριες» αποκάλεσε η σύζυγος του τραγουδιστή τις δίδυμες Μαργαρίτα και Αναστασία, οι οποίες όπως ανέφερε ήρθαν πρόωρα στη ζωή.
Περιγράφοντας τον έναν χρόνο από την ημέρα που γεννήθηκαν, η Αγνή Καλουμένου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ένας ολόκληρος χρόνος με τις μαχήτριες μας! Ένας χρόνος πανέμορφος, συγκινητικός αλλά και δύσκολος. Είχαμε ο ένας τον άλλον με δύο καρδιές έξω από το σώμα μας! Η προωρότητα μας έμαθε πολλά και η δύναμη σας ακόμη περισσότερα!! Χρόνια πολλά και όμορφα! Σας λατρεύουμε! Μαργαρίτα και Αναστασία!!!!».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Στέλιος Διονυσίου και η Αγνή Καλουμένου παντρεύτηκαν το απόγευμα της Τρίτης 10 Ιουνίου, βαφτίζοντας παράλληλα τις κόρες τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με λίγους συγγενείς και φίλους, καθώς το ζευγάρι θέλησε να κρατήσει την ημέρα μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια σε οντισιόν, που ξεκίνησε και η επαγγελματική τους συνεργασία, η οποία διήρκεσε περίπου τρία χρόνια. Μέσα από την επαγγελματική τους συνύπαρξη αναπτύχθηκε σταδιακά ένας έρωτας, ο οποίος εξελίχθηκε σε μια σχέση που μετρά πλέον πάνω από οκτώ χρόνια.
Ειδήσεις σήμερα:
Στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία
Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών
Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία
Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών
Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα