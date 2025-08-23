Η Ευγενία Σαμαρά ολοκληρώνει το ταξίδι της στον Καναδά και δείχνει το «μέρος που της έκλεψε την καρδιά»
Ευγενία Σαμαρά Καναδάς

Η Ευγενία Σαμαρά ολοκληρώνει το ταξίδι της στον Καναδά και δείχνει το «μέρος που της έκλεψε την καρδιά»

Όλα βγαλμένα από κάποια ταινία, σχολίασε η ηθοποιός

Η Ευγενία Σαμαρά ολοκληρώνει το ταξίδι της στον Καναδά και δείχνει το «μέρος που της έκλεψε την καρδιά»
Το ταξίδι της Ευγενίας Σαμαρά στον Καναδά φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του και ανάμεσα στις περιοχές που εξερεύνησε, η ηθοποιός αποκάλυψε ποια ήταν εκείνη που την εντυπωσίασε.

Ο λόγος για το Μπανφ, μια μικρή κωμόπολη στην επαρχία Αλμπέρτα, στους πρόποδες των γνωστών Βραχωδών Ορέων. Η μικρή αυτή πόλη φημίζεται επειδή βρίσκεται μέσα στο πανέμορφο Εθνικό Πάρκο Μπανφ, πολλά από τα σημεία του οποίου φωτογράφησε η Ευγενία Σαμαρά.

Σε ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός έδειξε μέρη της πόλης και του πάρκου του την ενθουσίασαν, σημειώνοντας πως το Μπανφ είναι «βγαλμένο από ταινία»:  «Καθώς ολοκληρώνεται η πίστα Polly pocket - ταξιδεύω με το σπίτι μου - μπορώ πια θαρρετά να πω, πως το Banff μου έκλεψε την καρδιά. Και το πάρκο του και οι λίμνες του και η πανέμορφη πόλη του. Όλα βγαλμένα από κάποια ταινία. Εδώ ένα ποτ πουρί από το κάμερα ρολ μου. Fun fact: στην πρώτη φωτό είμαι παρέα με τα hoodoos, τα φυσικά αγάλματα από βράχο και παγωμένη άργιλο και μάλλον αναπαριστώ ένα από αυτά; Ποιος ξέρει».

Δείτε την ανάρτησή της


