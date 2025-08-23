Η Ευγενία Σαμαρά ολοκληρώνει το ταξίδι της στον Καναδά και δείχνει το «μέρος που της έκλεψε την καρδιά»
Η Ευγενία Σαμαρά ολοκληρώνει το ταξίδι της στον Καναδά και δείχνει το «μέρος που της έκλεψε την καρδιά»
Όλα βγαλμένα από κάποια ταινία, σχολίασε η ηθοποιός
Το ταξίδι της Ευγενίας Σαμαρά στον Καναδά φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του και ανάμεσα στις περιοχές που εξερεύνησε, η ηθοποιός αποκάλυψε ποια ήταν εκείνη που την εντυπωσίασε.
Ο λόγος για το Μπανφ, μια μικρή κωμόπολη στην επαρχία Αλμπέρτα, στους πρόποδες των γνωστών Βραχωδών Ορέων. Η μικρή αυτή πόλη φημίζεται επειδή βρίσκεται μέσα στο πανέμορφο Εθνικό Πάρκο Μπανφ, πολλά από τα σημεία του οποίου φωτογράφησε η Ευγενία Σαμαρά.
Σε ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός έδειξε μέρη της πόλης και του πάρκου του την ενθουσίασαν, σημειώνοντας πως το Μπανφ είναι «βγαλμένο από ταινία»: «Καθώς ολοκληρώνεται η πίστα Polly pocket - ταξιδεύω με το σπίτι μου - μπορώ πια θαρρετά να πω, πως το Banff μου έκλεψε την καρδιά. Και το πάρκο του και οι λίμνες του και η πανέμορφη πόλη του. Όλα βγαλμένα από κάποια ταινία. Εδώ ένα ποτ πουρί από το κάμερα ρολ μου. Fun fact: στην πρώτη φωτό είμαι παρέα με τα hoodoos, τα φυσικά αγάλματα από βράχο και παγωμένη άργιλο και μάλλον αναπαριστώ ένα από αυτά; Ποιος ξέρει».
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
