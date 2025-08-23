Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπό της με μπικίνι από τη Φολέγανδρο
Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπό της με μπικίνι από τη Φολέγανδρο

Αγαπημένο μέρος, έγραψε η τραγουδίστρια για το νησί των Κυκλάδων

Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπό της με μπικίνι από τη Φολέγανδρο
Φωτογραφία της με μπικίνι από τη Φολέγανδρο δημοσίευσε η Νατάσσα Μποφίλιου, δείχνοντας στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων με τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη, αγαπημένους φίλους και συνεργάτες της.

Το άλμπουμ από την απόδρασή της αποτελούνταν από εικόνες της ίδιας της τραγουδίστριας, όπως η λήψη της με μπορντώ μπικίνι στην παραλία και άλλα στιγμιότυπα με την παρέα της.

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι. Όσα είναι μπροστά. Όλα είναι» σημείωσε η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στο Instagram.

