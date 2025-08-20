Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει «μηδέν σχέδια»
Ελένη Μενεγάκη Καλοκαίρι

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει «μηδέν σχέδια»

Δείτε τις εικόνες που κοινοποίησε η παρουσιάστρια στα social media

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει «μηδέν σχέδια»
Χωρίς να κάνει σχέδια συνεχίζει η Ελένη Μενεγάκη τις καλοκαιρινές της διακοπές, δηλώνοντας πως απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η παρουσιάστρια περνάει χρόνο στην Άνδρο, όπου επισκέπτεται πολύ συχνά ενώ στις αρχές του Αυγούστου βρισκόταν στο Ιόνιο.

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες της, φορώντας μαγιό και ένα λευκό καφτάνι, ενώ χαμογελούσε στον φακό κρατώντας ένα ψάθινο καπέλο. 

«Θάλασσα, ήλιος και μηδέν σχέδια» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει «μηδέν σχέδια»
Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει «μηδέν σχέδια»

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει «μηδέν σχέδια»

