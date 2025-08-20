Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει «μηδέν σχέδια»
Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει «μηδέν σχέδια»
Δείτε τις εικόνες που κοινοποίησε η παρουσιάστρια στα social media
Χωρίς να κάνει σχέδια συνεχίζει η Ελένη Μενεγάκη τις καλοκαιρινές της διακοπές, δηλώνοντας πως απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.
Η παρουσιάστρια περνάει χρόνο στην Άνδρο, όπου επισκέπτεται πολύ συχνά ενώ στις αρχές του Αυγούστου βρισκόταν στο Ιόνιο.
Την Τετάρτη 20 Αυγούστου μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες της, φορώντας μαγιό και ένα λευκό καφτάνι, ενώ χαμογελούσε στον φακό κρατώντας ένα ψάθινο καπέλο.
«Θάλασσα, ήλιος και μηδέν σχέδια» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η παρουσιάστρια περνάει χρόνο στην Άνδρο, όπου επισκέπτεται πολύ συχνά ενώ στις αρχές του Αυγούστου βρισκόταν στο Ιόνιο.
Την Τετάρτη 20 Αυγούστου μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες της, φορώντας μαγιό και ένα λευκό καφτάνι, ενώ χαμογελούσε στον φακό κρατώντας ένα ψάθινο καπέλο.
«Θάλασσα, ήλιος και μηδέν σχέδια» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα