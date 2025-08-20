Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έβαλαν τέλος στις φήμες περί χωρισμού - Η κοινή εμφάνιση στη Βουδαπέστη
Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί σε καφετέρια της Βουδαπέστης και φωτογραφήθηκε με τους υπαλλήλους

Παρά τις επίμονες φήμες περί χωρισμού, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ απέδειξαν πως η σχέση τους συνεχίζεται. Το ζευγάρι εθεάθη σε καφετέρια της Βουδαπέστης, με τον επίσημο λογαριασμό του «Budapest Baristas» στο Instagram να δημοσιεύει selfie με τους δύο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί.

«Ήταν πολύ ευγενικοί», αναφέρεται στη λεζάντα. Η 28χρονη Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε με μαύρο τοπ, ενώ ο 29χρονος ηθοποιός έκρυψε το πρόσωπό του φορώντας καπέλο και γυαλιά, κάνοντας το χαρακτηριστικό σήμα της ειρήνης.


Η δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έρχεται να διαψεύσει τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον δεσμό τους να περνά κρίση λόγω απαιτητικών επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οι φήμες περί ρήξης φούντωσαν όταν οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι το ζευγάρι δεν είχε εμφανιστεί μαζί δημόσια από τον Ιούλιο, όταν συναντήθηκαν για λίγο στη Γαλλία, μετά τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες στην Ιταλία. Εκεί, η Κάιλι Τζένερ συνάντησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ για λίγες μόνο ημέρες προτού ο ηθοποιός αναχωρήσει για τα γυρίσματα του «Dune: Messiah» στην Πράγα.
 
Σύμφωνα με το People, ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Βουδαπέστη για τα γυρίσματα του «Dune: Messiah», ενώ η Κάιλι Τζένερ συνδυάζει τον ρόλο της μητέρας δύο παιδιών με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. «Κάνουν FaceTime σχεδόν καθημερινά. Μπορεί να λείπουν ο ένας στον άλλον, αλλά είναι καλά μαζί», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον τους στο People.

