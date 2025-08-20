Η Ρία Ελληνίδου στην ξαπλώστρα γιατί «με λίγο θάλασσα όλα περνάνε» - Δείτε φωτογραφίες
Η Ρία Ελληνίδου στην ξαπλώστρα γιατί «με λίγο θάλασσα όλα περνάνε» - Δείτε φωτογραφίες

Δείτε την ανάρτησή της στο Instagram

Τα καλοκαίρια για τους τραγουδιστές που κάνουν περιοδείες είναι αρκετά απαιτητικά, οπότε κάθε ευκαιρία για ξεκούραση είναι πολύτιμη.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει η Ρία Ελληνίδου, η οποία έχει «οργώσει» τη χώρα μας για να τραγουδήσει στους φίλους της ανά την Ελλάδα.

Η τραγουδίστρια, όμως, φαίνεται ότι έχει βρει το... φάρμακο για την κόπωση αυτή.

Όπως έγραψε στο Instagram ποζάροντας με ένα δίχρωμο μαγιό ξαπλωμένη στην παραλία, «με λίγο θάλασσα όλα περνάνε».


Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο

Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
