Η Ρία Ελληνίδου στην ξαπλώστρα γιατί «με λίγο θάλασσα όλα περνάνε» - Δείτε φωτογραφίες
Η Ρία Ελληνίδου στην ξαπλώστρα γιατί «με λίγο θάλασσα όλα περνάνε» - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε την ανάρτησή της στο Instagram
Τα καλοκαίρια για τους τραγουδιστές που κάνουν περιοδείες είναι αρκετά απαιτητικά, οπότε κάθε ευκαιρία για ξεκούραση είναι πολύτιμη.
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η Ρία Ελληνίδου, η οποία έχει «οργώσει» τη χώρα μας για να τραγουδήσει στους φίλους της ανά την Ελλάδα.
Η τραγουδίστρια, όμως, φαίνεται ότι έχει βρει το... φάρμακο για την κόπωση αυτή.
Όπως έγραψε στο Instagram ποζάροντας με ένα δίχρωμο μαγιό ξαπλωμένη στην παραλία, «με λίγο θάλασσα όλα περνάνε».
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η Ρία Ελληνίδου, η οποία έχει «οργώσει» τη χώρα μας για να τραγουδήσει στους φίλους της ανά την Ελλάδα.
Η τραγουδίστρια, όμως, φαίνεται ότι έχει βρει το... φάρμακο για την κόπωση αυτή.
Όπως έγραψε στο Instagram ποζάροντας με ένα δίχρωμο μαγιό ξαπλωμένη στην παραλία, «με λίγο θάλασσα όλα περνάνε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα