Η Κλέλια Ανδριολάτου «ξέχασε τι μέρα είναι» - Οι νέες φωτογραφίες της με μαγιό σε σκάφος
Το μοντέλο και ηθοποιός πόζαρε σε θάλασσα του Ιονίου
Νέες φωτογραφίες της μαγιό πάνω σε σκάφος ανάρτησε η Κλέλια Ανδριολάτου, δηλώνοντας πως έχει χάσει την επαφή με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές.
Την Τρίτη 19 Αυγούστου, το μοντέλο και ηθοποιός κοινοποίησε νέα στιγμιότυπά της, με την ίδια να ποζάρει με το λευκό της μπικίνι.
Το προηγούμενο βράδυ η Κλέλια Ανδριολάτου βρισκόταν με τις φίλες της στην Κεφαλονιά, ενώ σε Instagram story που έκανε, σημείωσε πώς οι εικόνες της από τη θάλασσα τραβήχτηκαν σε παραλία του Ιονίου. «Ξέχασα τι μέρα είναι», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
