H Τέιλορ Σουίφτ φιλοξένησε τη Ζόι Κράβιτζ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Λος Άντζελες - Η περιπέτεια με το φίδι και η ζημιά στο σπίτι της