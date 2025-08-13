H Τέιλορ Σουίφτ φιλοξένησε τη Ζόι Κράβιτζ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Λος Άντζελες - Η περιπέτεια με το φίδι και η ζημιά στο σπίτι της
Η ηθοποιός περιέγραψε πώς η φιλοξενία της εξελίχθηκε σε... περιπέτεια
Στο πολυτελές σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ στο Μπέβερλι Χιλς κατέφυγε η Ζόι Κράβιτζ, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές είχαν πλήξει την Καλιφόρνια νωρίτερα φέτος. Η ηθοποιός ανέφερε ότι η 14 φορές νικήτρια Grammy άνοιξε την κατοικία της, της οποίας η αξία εκτιμάται στα 25 εκατ. δολάρια, για την ίδια και τη διάσημη μητέρα της, Λίζα Μπονέτ.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», η Ζόι Κράβιτζ δήλωσε: «Τελικά έπρεπε να μείνουμε εκεί περίπου δύο εβδομάδες», προσθέτοντας ότι τους συνόδευε και το κατοικίδιο φίδι της μητέρας της, ο Όρφεας. «Και η Τέιλορ έχει αυτό το υπέροχο σπίτι. Είναι από τη δεκαετία του ’30, κάτι που θέλεις να διατηρήσεις και να προσέξεις», τόνισε η Ζόι Κράβιτζ. Παρά τη συνήθειά της να είναι καλή φιλοξενούμενη και να αφήνει τα μέρη «καλύτερα από ό,τι τα βρήκε», παραδέχτηκε ότι τελικά προκάλεσε κατά λάθος ζημιά σε μέρος της ακριβής κατοικίας της τραγουδίστριας.
Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της καθαριότητας πριν φύγουν, η Ζόι Κράβιτζ έλαβε κλήση από τη μητέρα της, η οποία ήταν μέσα στο σπίτι. Μετά από αναζήτηση, βρήκε τη Λίζα Μπονέτ «σκυφτή σε μια γωνία με έναν παράξενο τρόπο» στο μπάνιο του πάνω ορόφου. «Και λέω "τι γίνεται ρε φίλε;" και εκείνη λέει "λοιπόν, καθάριζα το πρόσωπό μου και είχα τον Όρφεα και τον άφησα κάτω για λίγο. Έκλεισα την πόρτα και βρήκε αυτή μια μικρή τρύπα στη γωνία"», περιέγραψε.
Η Ζόι Κράβιτζ εξήγησε ότι στο μπάνιο υπήρχε ένα εντοιχισμένο ντουλάπι δίπλα σε μια μικρή τρύπα, όπου παγιδεύτηκε το φίδι. Η μητέρα και η κόρη ξεκίνησαν μια προσπάθεια διάσωσης, αλλά η πίεση της κατάστασης τους οδήγησε σε πανικό, με αποτέλεσμα το φίδι να γλιστρήσει ακόμη πιο μέσα στον τοίχο. Τελικά, η Ζόι Κράβιτζ κάλεσε τον διαχειριστή του σπιτιού της Σουίφτ, ο οποίος ήρθε με ένα λοστό για να «ξεκολλήσει το ντουλάπι».
«Ξεκολλήσαμε τα πλακάκια. Γδάραμε τους τοίχους», θυμάται η ηθοποιός. «Καταστρέψαμε εντελώς το μπάνιο της Τέιλορ και υπήρχε αυτή η στιγμή που σκέφτηκα "ή καταστρέφουμε το μπάνιο της ή πρέπει να της πω ότι υπάρχει ένα φίδι κάπου στο σπίτι της"», είπε χιουμοριστικά.
Όταν κάλεσε τον διαχειριστή, τόνισε πως η Τέιλορ Σουίφτ δεν έπρεπε να μάθει τίποτα. «Του είπα "προφανώς, θα πληρώσω για τα πάντα ώστε να φτιαχτεί. Παρακαλώ, μην πείτε τίποτα μέχρι να τα διορθώσουμε"». Ωστόσο, όταν η Ζόι Κράβιτζ τηλεφώνησε στην Τέιλορ Σουίφτ για να παραδεχτεί το περιστατικό, η τραγουδίστρια ήδη γνώριζε τι είχε συμβεί. «Θυμάμαι να την καλώ και να λέω "ήθελα να σου πω κάτι". Και εκείνη λέει "είναι για το ότι σχεδόν έχασες ένα φίδι στο σπίτι μου και καταστρέψατε το μπάνιο μου;"», περιέγραψε.
Με χιούμορ, η Ζόι Κράβιτζ σχολίασε ότι το επόμενο άλμπουμ της Σουίφτ θα ονομαζόταν «Όρφεας», μια εικασία που διαψεύστηκε αργότερα με την ανακοίνωση του τίτλου του 12ου άλμπουμ της τραγουδίστριας, «The Life of a Showgirl». Η Ζόι Κράβιτζ και η Τέιλορ Σουίφτ διατηρούν στενή φιλία πάνω από μια δεκαετία, η οποία δυνάμωσε τα τελευταία χρόνια. Οι δύο καλλιτέχνιδες εντοπίστηκαν σε δείπνο στη Νέα Υόρκη πέρσι, λίγο μετά τον χωρισμό της Ζόι Κράβιτζ από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τσάνινγκ Τέιτουμ. Η ηθοποιός παρακολούθησε επίσης την sold-out περιοδεία της τραγουδίστριας «Eras» στο Λονδίνο, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «τρελή».
«Δεν με εκπλήσσει, γιατί η Τέιλορ είναι τρομακτικά ταλαντούχα σε ό,τι κάνει, οπότε δεν είναι παράξενο που είναι τόσο καλή», δήλωσε η Ζόι Κράβιτζ στον Τζίμι Φάλον στο «Tonight Show». «Αυτό που με ξενίζει περισσότερο είναι ότι, μετά από τις εμφανίσεις της μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, έρχεται και πίνει κρασί μαζί μας, τρώει ένα μπέργκερ και χαλαρώνει».
