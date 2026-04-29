Καθηγήτρια μαθηματικών στη Φλόριντα απολύθηκε επειδή έκανε σεξ με ανήλικο μαθητή
Καθηγήτρια μαθηματικών στη Φλόριντα απολύθηκε επειδή έκανε σεξ με ανήλικο μαθητή
Πώς οι γονείς του νεαρού τον έκαναν να παραδεχτεί τη «μυστική» ερωτική σχέση με τη 37χρονη δασκάλα του - Αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα
Μια καθηγήτρια μαθηματικών στη Φλόριντα απολύθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/4) από το σχολείο Cocoa Beach μετά από κατηγορίες ότι έκανε σεξ με ανήλικο μαθητή.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Fox 35 Orlando η 37χρονη Κίρστεν Ρόουζ φέρεται να διατηρούσε κρυφή ερωτική σχέση με τον νεαρό και να συνομιλούσε μαζί του μέσω Ιnstagram από τον Νοέμβριο, ενώ είχαν σεξουαλικές επαφές τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.
Η Ρόουζ συνελήφθη στις 10 Απριλίου και άμεσα τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Μπρέβαρντ, ενώ την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 250.000 δολαρίων. Αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, για σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικο και σεξουαλική επαφή εκπροσώπου εξουσίας με μαθητή.
Στη συνέχεια οι γονείς του ειδοποίησαν το Γραφείο του Σερίφη του Μπρέβαρντ για το περιστατικό, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της.
Η πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 5 Μαΐου. Σύμφωνα με τη New York Post, μερικούς μήνες πριν τη σύλληψή της, η Ρόουζ είχε πάρει διαζύγιό από τον σύζυγό της.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Fox 35 Orlando η 37χρονη Κίρστεν Ρόουζ φέρεται να διατηρούσε κρυφή ερωτική σχέση με τον νεαρό και να συνομιλούσε μαζί του μέσω Ιnstagram από τον Νοέμβριο, ενώ είχαν σεξουαλικές επαφές τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.
Η Ρόουζ συνελήφθη στις 10 Απριλίου και άμεσα τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Μπρέβαρντ, ενώ την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 250.000 δολαρίων. Αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, για σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικο και σεξουαλική επαφή εκπροσώπου εξουσίας με μαθητή.
Florida math teacher fired after she's busted for allegedly having sex with student https://t.co/VTt39EzIYk pic.twitter.com/ugKHQpea8M— New York Post (@nypost) April 29, 2026
Πώς οι γονείς του νεαρού ανακάλυψαν τη «μυστική» του κοπέλαΟι γονείς του άρχισαν να ανησυχούν, όταν ένα βράδυ ο γιος τους επέστρεψε αργά στο σπίτι από τη δουλειά. Η ανησυχία τους έγινε ακόμα πιο έντονη, όταν διαπίστωσαν ότι η τοποθεσία του νεαρού εμφανιζόταν σε ένα άγνωστο σπίτι. Όταν τον ρώτησαν που ήταν, εκείνος απάντησε πως βρισκόταν με τη «κοπέλα» του, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της. Ωστόσο, οι γονείς του συνέχισαν να τον πιέζουν, μέχρι που τελικά ο γιος τους παραδέχτηκε ότι διατηρούσε σχέση με τη δασκάλα του.
Στη συνέχεια οι γονείς του ειδοποίησαν το Γραφείο του Σερίφη του Μπρέβαρντ για το περιστατικό, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της.
Η πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 5 Μαΐου. Σύμφωνα με τη New York Post, μερικούς μήνες πριν τη σύλληψή της, η Ρόουζ είχε πάρει διαζύγιό από τον σύζυγό της.
