Ο Πάουελ αποχωρεί από επικεφαλής της Fed αλλά παραμένει στο ΔΣ
Ο Πάουελ αποχωρεί από επικεφαλής της Fed αλλά παραμένει στο ΔΣ

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5-3,75%

Ο Πάουελ αποχωρεί από επικεφαλής της Fed αλλά παραμένει στο ΔΣ
Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) διατήρησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο ίδιο επίπεδο τα επιτόκια, μεταξύ 3,5-3,75%, στην τελευταία κατά τα φαινόμενα συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ.

Ο Πάουελ, που συμπληρώνει οκτώ χρόνια στην ηγεσία της Fed, χαιρέτισε τον διάδοχό του, τον Κέβιν Γουόρς, και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το αξίωμα του διοικητή της ομοσπονδιακής τράπεζας αφού λήξει η θητεία του στην προεδρία του θεσμού, στις 15 Μαΐου.

Υποσχέθηκε ότι θα κρατήσει «χαμηλούς τόνους», ενώ εξέφρασε και την ικανοποίησή του επειδή μπήκε στο αρχείο η ποινική έρευνα σε βάρος του. Όπως είπε, θέλει να παραμείνει στη Fed τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που διεξάγει και ο γενικός επιθεωρητής της για το θέμα της υπέρβασης κόστους στην ανακαίνιση της έδρας της.

Εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία, ο Κέβιν Γουόρς θα παραλάβει τη σκυτάλη από τον Πάουελ στις 15 Μαΐου. Το πρωί, μια Επιτροπή της Γερουσίας έδωσε το «πράσινο φως» για τον διορισμό του μόνο με τις ψήφους των Ρεπουμπλικάνων μελών της καθώς οι Δημοκρατικοί τον χαρακτηρίζουν «μαριονέτα» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

