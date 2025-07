Η Steve Miller Band ακύρωσε περιοδεία στις ΗΠΑ λόγω καταστροφικών καιρικών φαινομένων

Steve Miller Band ακύρωσε και τις 31 συναυλίες της αμερικανικής περιοδείας της, η οποία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15 Αυγούστου στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης και να ολοκληρωθεί στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια στις 8 Νοεμβρίου.

Λόγω των καταστροφικών καιρικών φαινομένων στις ΗΠΑ, ηΗ περιοδεία του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος στη Βόρεια Αμερική για το 2025 μπορεί να είναι η πρώτη που ακυρώνεται λόγω της συνεχιζόμενης τάσης των φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.«Ο συνδυασμός ακραίας ζέστης, απρόβλεπτων πλημμυρών, ανεμοστρόβιλων, τυφώνων και τεράστιων δασικών πυρκαγιών καθιστά αυτούς τους κινδύνους για εσάς, το κοινό μας, την μπάντα και το συνεργείο απαράδεκτους. Οπότε...Μπορείτε να κατηγορήσετε τον καιρό... Η περιοδεία ακυρώνεται. Δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πότε... Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε όλους. Σας ευχόμαστε σε όλους ειρήνη, αγάπη και ευτυχία. Παρακαλούμε να φροντίζετε ο ένας τον άλλον» αναφέρει η μπάντα στην ανακοίνωση.Το συγκρότημα του 81χρονου βετεράνου τραγουδιστή, τραγουδοποιού και κιθαρίστα και μέλους του Rock and Roll Hall of Fame, η καριέρα του οποίου ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1960, έχει κυκλοφορήσει κλασικούς ροκ ύμνους όπως τα «The Joker», «Fly Like an Eagle», «Jet Airliner», «Take the Money and Run» και πολλά άλλα.