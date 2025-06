Τζον Στάμος για Μπράιαν Γουίλσον: Ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα, ένας πανέμορφος άνθρωπος

Το δικό του «αντίο» θέλησε να πει ο Τζον Στάμος στον Μπράιαν Γουίλσον που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 11 Ιουνίου σε ηλικία 82 ετών. Ο ηθοποιός, αφού μοιράστηκε μερικά κοινά τους στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περιέγραψε τον συνιδρυτή των Beach Boys ως μουσική ιδιοφυΐα, αλλά και ως έναν βαθιά συναισθηματικό και πανέμορφο άνθρωπο. Ο Στάμος εξομολογήθηκε πως μεγάλωσε θαυμάζοντας τους Beach Boys και παραδέχτηκε πως ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα παίξει μαζί τους και πως θα γίνει φίλος του Γουίλσον, ενώ αναγνώρισε τη βαθιά επιρροή που είχε εκείνος στη ζωή και την καριέρα του.Πιο αναλυτικά, ο Τζον Στάμος έγραψε στην ανάρτησή του: «Ο Μπράιαν Γουίλσον δεν έντυσε απλώς τη ζωή μου με μουσική… τη γέμισε με χρώμα, με θαυμασμό, με μερικές από τις πιο αξέχαστες, συγκινητικές και χαρούμενες στιγμές που έχω ζήσει ποτέ. Είναι δύσκολο να εκφράσω με λόγια τι σήμαινε να στέκομαι δίπλα του, να γελάω μαζί του, να παίζω τη μουσική του. Ο Μπράιαν δεν ήταν απλώς μια μουσική ιδιοφυΐα, ήταν ένας ευγενικός, βαθιά συναισθηματικός, αστείος, πολύπλοκος και πανέμορφος άνθρωπος. Άκουγε πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορούσε να ακούσει. Ένιωθε πράγματα πιο βαθιά απ’ ό,τι οι περισσότεροι από εμάς θα καταφέρουμε ποτέ να νιώσουμε. Και κατάφερε, με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο, να μετατρέπει όλα αυτά σε μουσική που τύλιγε τον κόσμο και μας έκανε όλους να νιώθουμε λιγότερο μόνοι».Στη συνέχεια τoυ κειμένου αναφέρεται: «Μεγάλωσα λατρεύοντας τους Beach Boys, χωρίς ποτέ να φανταστώ ότι μια μέρα θα έπαιζα μαζί τους – πόσο μάλλον ότι θα μπορούσα να αποκαλώ τον Μπράιαν φίλο. Ο Μπράιαν χάρισε στον κόσμο τα τραγούδια Pet Sounds, God Only Knows και Wouldn’t It Be Nice. Τραγούδια που δεν αποτελούσαν απλώς το ηχητικό υπόβαθρο της ζωής μας – διαμόρφωσαν το ποιοι είμαστε. Διαμόρφωσαν το ποιος έγινα εγώ. Η μουσική του με έκανε να αισθάνομαι πράγματα που δεν ήξερα πώς να εκφράσω. Με ενέπνευσε να θέλω να κάνω τους άλλους να νιώσουν αυτό που με έκανε να νιώθω η δική του μουσική. Τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και της καριέρας μου – τόσο μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου – υπάρχει εξαιτίας όσων δημιούργησε ο Μπράιαν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπράιαν. Ευχαριστώ για τη μουσική. Ευχαριστώ για τις στιγμές. Θα τις κουβαλάω μαζί μου – για πάντα».