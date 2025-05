Ο Κέβιν Σπέισι σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία μετά από 21 χρόνια 

Κλείσιμο

Μετά τον αποκλεισμό του από το Χόλιγουντ και τις κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα , από τις οποίες και απαλλάχθηκε , ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, με ένα υπερφυσικό θρίλερ δράσης, στο οποίο μάλιστα πρωταγωνιστεί ο ίδιος. Η ταινία έχει προσωρινό τίτλο «Holiguards» και αναμένεται να αποτελέσει την αρχή ενός κινηματογραφικού franchise με την ονομασία «Statiguards vs. Holiguards».Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, ο Κέβιν Σπέισι πλαισιώνεται από τους Ντολφ Λούντγκρεν, τον Ταϊρίζ Γκίμπσον, την Μπριάνα Χίλντεμπραντ, την Ντίσα Πάτανι και τον Έρικ Ρόμπερτς. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Χάρι Γκούντγουινς, Σουέν Τέμελ και Σόνια Πιμ Κούλινγκ.Η ταινία, η οποία γυρίστηκε στο Μεξικό το προηγούμενο έτος με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, βρίσκεται πλέον στη φάση της μεταπαραγωγής. Είναι η πρώτη παραγωγή της Elledgy Media, μιας νεοσύστατης εταιρείας με έδρα την Πορτογαλία, που ανήκει στην Ουκρανή επιχειρηματία Elvira Gavrilova Paterson. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Elledgy Media Group και Lado Film, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Σεργκέι Τορτσίλιν και Λάντο Οχότνικοβ. Παραγωγοί είναι οι Paterson, Vadim Degtyarev και Vitaly Kucherov.Η ιστορία του «Holiguards» διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου ο κόσμος έχει καταστραφεί σχεδόν από κρυφές υπερφυσικές δυνάμεις. Δύο αρχαίες φατρίες πολεμιστών, οι Holiguards και οι Statiguards, μάχονται μυστικά για την κυριαρχία στην ανθρωπότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νεαρή γυναίκα, κόρη των αντίπαλων ηγετών, η οποία ανακαλύπτει ότι ίσως είναι το κλειδί για τον τερματισμό της αιώνιας σύγκρουσης.Παράλληλα, ένας στρατηγός των Statiguards ετοιμάζει επίθεση καταστροφής στο Παρίσι με χρήση πυρηνικού όπλου και στρατό από υπνωτισμένους πολίτες, διοχετεύοντας ενέργεια από μια κοσμική πύλη ώστε να αφυπνίσει μια αρχέγονη δύναμη, γνωστή ως The Prime.Η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Σπέισι είναι το Beyond the Sea (2004), μια βιογραφική ταινία για τον τραγουδιστή Μπόμπι Ντάριν, στην οποία ο Σπέισι είχε επίσης τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πριν από αυτήν, είχε σκηνοθετήσει το Albino Alligator το 1996. Από τότε, ο Σπέισι δεν έχει σκηνοθετήσει άλλες ταινίες, αλλά έχει επιστρέψει στην υποκριτική με συμμετοχές σε ανεξάρτητες παραγωγές.Ένα πρώτο τρέιλερ της ταινίας προβλήθηκε για ενδιαφερόμενους αγοραστές κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών, εκεί όπου ο Κέβιν Σπέισι πραγματοποίησε τη θεαματικότερη επιστροφή του στο προσκήνιο μετά την απότομη πτώση του λόγω πολλαπλών κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo. Ο ηθοποιός αθωώθηκε τελικά σε μια πολύκροτη δίκη το 2023 και αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ από το 2016.Ο ίδιος περπάτησε στο κόκκινο χαλί σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως το δείπνο της amfAR και τη βραδιά του «Better World Fund», όπου του απονεμήθηκε βραβείο για ολόκληρη την καριέρα του. Στη δεκάλεπτη ομιλία του, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό του από τη βιομηχανία του Χόλιγουντ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ωραίο να επιστρέφω».Το «Holiguards» δεν ήταν η μοναδική ταινία του Κέβιν Σπέισι στις Κάννες. Ο ηθοποιός βρέθηκε εκεί και για την προώθηση του βρετανικού θρίλερ «The Awakening», όπου υποδύεται τον αρχηγό μιας σκοτεινής παγκόσμιας συνωμοτικής οργάνωσης που ελέγχει τον κόσμο.Shutterstock