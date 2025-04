Οι Green Day θα τιμηθούν με το δικό τους αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Οι Green Day πρόκειται να τιμηθούν με το δικό τους αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Το θρυλικό ροκ συγκρότημα θα αποκτήσει αστέρι την 1η Μαΐου, σε ειδική τελετή όπου θα παρευρεθούν ως ομιλητές ο ηθοποιός και παραγωγός, η εμβληματική πρώην επαγγελματίας τενίστρια και φανατική θαυμάστρια του συγκροτήματος, καθώς και ο ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός, ο οποίος θα αναλάβει την παρουσίαση.Το αστέρι των Green Day θα τοποθετηθεί στον αριθμό 6212 της Λεωφόρου της Δόξας, δίπλα από το δισκοπωλείο Amoeba Music και κοντά στο αστέρι των Red Hot Chili Peppers. Η τελετή αυτή θα αποτελεί την 2.810η απονομή αστεριού από την έναρξη του θεσμού το 1960, όταν η Λεωφόρος της Δόξας καθιερώθηκε ως κορυφαίο τουριστικό σημείο του Λος Άντζελες.«Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ έχει την τιμή να υποδεχτεί τους Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, Μάικ Ντερντ και Τρε Κουλ των Green Day στη Λεωφόρο της Δόξας» δήλωσε η παραγωγός του θεσμού, Άνα Μαρτίνεζ. «Η μουσική των Green Day δεν έχει απλώς εμπνεύσει γενιές, αλλά έχει επίσης αποτελέσει το soundtrack της ζωής μας» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.Το συγκρότημα εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2015 και έχει αποσπάσει πέντε βραβεία Grammy, ανάμεσά τους και το βραβείο «Ηχογράφηση της Χρονιάς» το 2006 για το κομμάτι «Boulevard of Broken Dreams» από το έβδομο άλμπουμ τους, «American Idiot» (2004).Οι Green Day ιδρύθηκαν το 1986 στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 12 άλμπουμ που έφτασαν στο top 10 του Billboard 200, εκ των οποίων τρία κατέκτησαν την κορυφή, τα American Idiot (2004), 21st Century Breakdown (2009) και Revolution Radio (2016). Επιπλέον, έχουν δύο τραγούδια στο top 10 του Billboard Hot 100: το «Boulevard of Broken Dreams» και το «Wake Me Up When September Ends».: Shutterstock