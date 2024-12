Coachella 2025: Ανακοινώθηκαν οι headliners - Lady Gaga, Τράβις Σκοτ, Green Day και Post Malone

View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

, ο, οικαι οθα είναι headliners του φεστιβάλ Coachella 2025, όπως επιβεβαίωσαν οι διοργανωτές την Τετάρτη σε μια πλήρη αποκάλυψη του lineup.Το φεστιβάλ της ερήμου θα πραγματοποιηθεί στο Empire Polo Grounds στο Indio της Καλιφόρνιας τα Σαββατοκύριακα 11-13 Απριλίου και 18-20 Απριλίου.Στο lineup περιλαμβάνονται επίσης οι Missy Elliot, Megan Thee Stallion, Charli XCX, Anitta, Benson Boone, FKA Twigs, Clairo, Zedd, Junior H, Jennie, Glorilla, Lisa, Mustard, Ivan Cornejo, Kraftwerk, Shaboozey, The Go-Gos και πολλοί άλλοι. Οι «Original Misfits» βρίσκονται στο πρόγραμμα του Σαββάτου. Και μετά την ακύρωση του set της στο φεστιβάλ 2024, η Tyla έχει προγραμματιστεί να παίξει την Παρασκευή.Ο Post Malone επιβεβαίωσε κατά λάθος την εμφάνισή του στο φεστιβάλ την Τρίτη. Αυτή θα είναι η πρώτη του φορά ως headliner, αφού προηγουμένως εμφανίστηκε το 2018, ενώ έχει κάνει αρκετές guest εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια (πιο πρόσφατα με τον Bad Bunny το 2022).Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Gaga εμφανίζεται ως headliner στο Coachella, μετά την εμφάνισή της το 2017. Η τραγουδίστρια αντικατέστησε την έγκυο Μπιγιόνσε.Οι Green Day θα εμφανιστούν στο Coachella ως συγκρότημα για πρώτη φορά, αν και ο frontman Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ εμφανίστηκε ως μέλος των Replacements το 2014.Ο Σκοτ έχει προγραμματιστεί ως τέταρτος headliner, καταλαμβάνοντας την ίδια θέση που είχαν οι No Doubt το 2024. Σε Δελτίο Τύπου, οι εκπρόσωποι του Σκοτ αναφέρουν ότι έχει προγραμματιστεί να είναι headliner στην κεντρική σκηνή το βράδυ του Σαββάτου «όπου θα κάνει το ντεμπούτο του στον κόσμο σε μια εντελώς νέα εποχή μουσικής».Ο Σκοτ ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί ως headliner το 2020 πριν το φεστιβάλ ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Το 2022 κανόνισε να τραγουδήσει στο διάσημο φεστιβάλ, αλλά αφαιρέθηκε από το lineup μετά το τραγικό περιστατικό με το πλήθος στο δικό του φεστιβάλ Astroworld το 2021.Το φεστιβάλ του 2023 είχε ως headliners τους Lana Del Rey, Doja Cat, No Doubt και Tyler, the Creator.: Shutterstock, EPA