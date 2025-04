H νέα ταινία «Mission: Impossible» θα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλες του franchise - Θα κρατήσει συνολικά 3 ώρες

Κλείσιμο

Η πολυαναμενόμενη όγδοη ταινία του franchise «Mission: Impossible» , με τίτλο, αναμένεται να προσφέρει ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα διάρκειας 2 ωρών και 51 λεπτών, καθιστώντας την τη μακρύτερη ταινία της σειράς έως σήμερα. Τομ Κρουζ επιστρέφει στον ρόλο του Ίθαν Χαντ, προσφέροντας για σχεδόν τρεις ώρες σκηνές γεμάτες ένταση, επικίνδυνα ακροβατικά και εναέριες καταδιώξεις που αψηφούν τη βαρύτητα, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή του στις απαιτητικές αυτές αποστολές με απόλυτη αυτοκυριαρχία.Σύμφωνα με το World of Reel, σε δοκιμαστική προβολή του περασμένου μήνα, παρουσιάστηκε μία εκδοχή διάρκειας τριών ωρών, με τους δημιουργούς τελικά να αφαιρούν μόλις 10 λεπτά για την τελική μορφή της ταινίας. Με συνολική διάρκεια 171 λεπτά, το The Final Reckoning ξεπερνά αισθητά τις προηγούμενες ταινίες του franchise, από την πρώτη ταινία του 1996 (110 λεπτά), έως και το πιο πρόσφατο Dead Reckoning του 2023 (163 λεπτά).Η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ η ευρεία κυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ, η πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί εκτός διαγωνιστικού τμήματος στις 14 Μαΐου, με τον διάσημο πρωταγωνιστή, τον επί χρόνια συνεργάτη του, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Κρίστοφερ ΜακΚουάρι και το λαμπερό καστ της ταινίας, να δίνουν το «παρών» στο κόκκινο χαλί του Palais des Festivals.Ο προϋπολογισμός της ταινίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αγγίζει τα 400 εκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ένα από τα πιο φιλόδοξα blockbusters του καλοκαιριού. Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, το επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία.Η νέα ταινία, η οποία αποτελεί το όγδοο και πιθανότατα τελευταίο κεφάλαιο του franchise, συνεχίζει την ιστορία του Χαντ, ο οποίος αυτή τη φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με μία προηγμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης, γνωστή ως The Entity. Το πρόγραμμα αυτό έχει την ικανότητα να προβλέπει κάθε κίνηση και απειλεί να βρεθεί στα χέρια των λάθος ανθρώπων, με καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας, το κλειδί για την εξουδετέρωση της Entity φαίνεται να βρίσκεται σε ένα παλιό ρωσικό υποβρύχιο, ενώ ο Ίθαν καλείται να αντιμετωπίσει και πρόσωπα από το παρελθόν του. Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε δίνει μία πρώτη γεύση από την καταιγιστική δράση, τις εκρήξεις, τις καταδιώξεις και τις εντυπωσιακές σκηνές που εκτελεί ο ίδιος ο Τομ Κρουζ, επιβεβαιώνοντας ότι η σειρά Mission: Impossible συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη της περιπέτειας με κάθε της ταινία.