«Τα άστρα ευθυγραμμίζονται για την Ελλάδα» - Αφιέρωμα της Eurovision στην Κλαυδία

«Λίγο από την Κλαυδία είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη»

Η Κλαυδία λέει: «Τις θαυμάζω γιατί κατάφεραν να κερδίσουν τη Eurovision και να αγαπηθούν από όλους. Και γιατί με έκαναν να κυνηγήσω τα όνειρά μου και να γίνω εκπρόσωπος της χώρας μου στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision».Ακόμα, επισημαίνονται τα εξής: «Η Κλαυδία έχει εμπνευστεί από διάφορα είδη της ποπ μουσική, μερικά από τα οποία διακρίνονται στη δική της μουσική της. Συχνά μπορεί κανείς να τη βρει να ακούει το “Take My Breath” του The Weeknd, το “WILDFLOWER” της Billie Eilish και το “God Is A Woman” της Ariana Grande. Όσον αφορά στο καραόκε, η Klavdia προτιμά να ερμηνεύσει κάτι από την ιστορία της Eurovision. Ως εκ τούτου, της αρέσει να ερμηνεύει το “Tattoo” της Loreen. Εντούτοις, δεν μπορεί να αντισταθεί στο “Mambo No. 5” του Lou Bega. Λίγο από την Κλαυδία είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη.Η Κλαυδία φαντάζεται ότι η Ελβετία θα είναι γεμάτη από φύση, την καλύτερη σοκολάτα και ελβετικό τυρί. Προς το παρόν, είναι μεγάλη οπαδός του cream cheese. Λέει ότι ανυπομονεί πραγματικά για δύο πράγματα στη Βασιλεία – την εμπειρία της Eurovision και το να δοκιμάσει όλα τα διαφορετικά είδη σοκολάτας».