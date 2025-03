Τουτουντζής για Σπυροπούλου: Είπε ξεκάθαρα ότι θέλει να αποδείξει το αντίθετο από αυτό που πιστεύουν για εκείνη

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d8lthmd3k5jl)

Έναν μήνα μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη διαδικτυακή εκπομπή «Make Up Stories» του Παντελή Τουτουνζή , ο γνωστός make up artist σχολίασε τον τρόπο που διαχειρίζεται η παρουσιάστρια τη δημόσια εικόνα της, επισημαίνοντας ότι η ίδια έχει δηλώσει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να αποδείξει το αντίθετο από όσα πιστεύουν για εκείνη. Παντελής Τουτουντζής μίλησε με θερμά λόγια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Παρασκευή 21 Μαρτίου, περιγράφοντάς τη ως μια γλυκιά μητέρα και ένα ευγενικό και δοτικό πλάσμα. Τόνισε μάλιστα ότι πρόκειται για ένα άτομο που δείχνει πάντα πρόθυμο να βοηθήσει και να στηρίξει τους γύρω του.Ο Παντελής Τουτουντζής, που συναναστρέφεται την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αφού είναι θαμώνες στο ίδιο μαγαζί, έκανε λόγο για μια «γλυκιά μανούλα» και για μια γυναίκα πρόθυμη να προσφέρει βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη. «Επειδή τη βλέπω σε ένα μαγαζί με τα παιδάκια μας, η Κωνσταντίνα είναι μια πολύ γλυκιά μανούλα. Είναι ένα κορίτσι που είναι ευγενικό, με το χαμόγελο, σας λέω ό,τι έχω εισπράξει εγώ τα τελευταία δυο χρόνια που τη γνωρίζω. Πολύ δοτικό πλάσμα και έχει πολύ έγνοια για να βοηθήσει, για να κρατήσει για λίγο το παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια, ο make up artist πρόσθεσε για την παρουσιάστρια: «Οπότε το πώς εκείνη διαχειρίζεται τη δική της ιστορία, πιστεύω πως το είπε κάποια στιγμή ξεκάθαρα. Ότι δηλαδή θα ήθελε να μπορέσει να αποδείξει το αντίθετο από αυτό που πιστεύουν για εκείνη».«Μετά την προβολή της συνέντευξης μιλήσαμε για άσχετα πράγματα. Δεν μιλήσαμε για την εκπομπή, κάναμε σχόλια στο Instargam για τα παιδάκια μας», είπε κλείνοντας ο make up artist.