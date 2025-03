Σάρα Μισέλ Γκέλαρ για Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ: Ο κόσμος ήταν πολύ τυχερός την ημέρα που γεννήθηκες

Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ για τα γενέθλιά του, ο οποίος έκλεισε το Σάββατο 8 Μαρτίου τα 49 του χρόνια. Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο τους. Σάρα Μισέλ Γκέλαρ ευχήθηκε στον σύζυγό της,για τα γενέθλιά του, ο οποίος έκλεισε το Σάββατο 8 Μαρτίου τα 49 του χρόνια. Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο τους.

Η 47χρονη πρωταγωνίστρια του «Buffy the Vampire Slayer» μοιράστηκε δύο ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από τον γάμο της το 2002, αποτυπώνοντας την ευτυχία που είχε ζήσει με τον αγαπημένο της την ιδιαίτερη εκείνη ημέρα.

Συγκεκριμένα, η Γκέλαρ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ», και πρόσθεσε: «Ο κόσμος ήταν πολύ τυχερός την ημέρα που γεννήθηκες, αλλά κανείς περισσότερο από εμένα (και τα παιδιά μας)». Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά – τη Σάρλοτ Γκρέις, 15 ετών, και τον Ρόκι Τζέιμς, 12 ετών.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ έκλεισε το κείμενο στην ανάρτησή της, σημειώνοντας με χιούμορ: «Χαίρομαι που μεγαλώνουμε μαζί… και που πάντα θα έχεις ένα μικρό προβάδισμα!».

Η Γκέλαρ και ο Πρινζ Τζούνιορ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «I Know What You Did Last Summer» το 1997 και βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού το 2000. Παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα. Οι δυο τους σημάδεψαν τη δεκαετία του ‘90 και των ‘00s και έχουν επίσης συμπρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Scooby-Doo».