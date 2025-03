UFC: Ο Ανκαλάεφ πήρε τον τίτλο από τον πρωταθλητή Περέιρα - Δείτε βίντεο από τον μεγάλο αγώνα

O χαμένος Περέιρα έβγαλε τα διπλά λεφτά από τον πρωταθλητή Ανκαλάεφ



O αγώνας της βραδιάς που έδωσε τον νικητή σχεδόν 1 εκατ. δολάρια



Το πιο εντυπωσιακό νοκ άουτ της βραδιάς

Σχετικά με τις απολαβές πάντως ο Άλεξ Περέιρα ήταν μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος μαχητής στην κάρτα, με απολαβές άνω των 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του εγγυημένου χρηματικού ποσού του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και των πρόσθετων απολαβών που σχετίζονται με το Pay per View, καθώς και περίπου 42.000 δολάρια για χορηγία.Στην περίπτωση του Ρώσου μαχητή, τα κέρδη ήταν σημαντικά χαμηλότερα από αυτά του αντιπάλου του, καθώς είχε εγγυημένο χρηματικό έπαθλο 750.000 δολάρια και 32.000 δολάρια για χορηγίες. Οι συνολικές του απολαβές μόλις και μετά βίας θα ξεπεράσουν τα 1,8 εκατομμύρια δολάρια, εφόσον το PPV ξεπεράσει τον στόχο των 850.000 πακέτων.Ο Τζάστιν Γκέιτζι δεν έχει ξοφλήσει ακόμα. Ο πρώην προσωρινός πρωταθλητής ελαφρών βαρών του UFC κέρδισε μια πολυπόθητη νίκη το Σάββατο στο co-main event του UFC 313, επικρατώντας τον Ράφαελ Φίζιεφ φτάνοντας σε μια σκληρή ομόφωνη απόφαση.Ο Gaethje ξεπέρασε το γρήγορο ξεκίνημα του Fiziev για να κατατροπώσει τον αντίπαλό του στους δύο τελευταίους γύρους και να διεκδικήσει ένα τρίο αποτελεσμάτων 29-28, ανακάμπτοντας με επιτυχία από τη βίαιη ήττα του με νοκ άουτ από τον Max Holloway στο UFC 300 και επιστρέφοντας στη διεκδίκηση του τίτλου ελαφρών βαρών.Παράλληλα ο νικητής θα αποκομίσει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατ. δολάριο ως μπόνους καθώς η μάχη του με τον Φίζιεφ αναδείχθηκε ως «Ο αγώνας της βραδιάς» στο UFC 313.Ο Gaethje (26-5) και ο Fiziev (12-4) είχαν αγωνιστεί τον Μάρτιο του 2023 στο UFC 286, με τον πρώτο να κερδίζει με πλειοψηφική απόφαση, σε έναν συναρπαστικό αγώνα που απέσπασε το βραβείο «Fight of the Night».Ο 32χρονος Fiziev δέχτηκε τη ρεβάνς στο UFC 313 σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, αφού ο αρχικός αντίπαλος του Gaethje, Dan Hooker, αποσύρθηκε λόγω σπασμένου χεριού. Πριν από το βράδυ του Σαββάτου, ο Fiziev δεν είχε αγωνιστεί από τότε που υπέστη ρήξη αριστερού χιαστού τον Σεπτέμβριο του 2023 στην ήττα από τον Mateusz Gamrot.Ο Μαουρίσιο Ρούφι είναι πλέον ένα από τα φαβορί για να κερδίσει το βραβείο του «Νοκ άουτ της Χρονιάς» στο τέλος της σεζόν. Ο Βραζιλιάνος μπήκε στο UFC 313 ως το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση με τον King Green και δεν απογοήτευσε, καθώς έδωσε ένα εντυπωσιακό χτύπημα wheel kick στον αντίπαλό του στα πρώτα δύο λεπτά του πρώτου γύρου.Το χτύπημα του Ρούφι έριξε αμέσως τον Green στον καναβάτσο και άφησε άφωνους όλους όσους τον παρακολουθούσαν.