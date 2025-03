Η Αντζελίνα Τζολί δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τους άντρες μετά από όσα πέρασε με τον Μπραντ Πιτ

Η διαδικασία του διαζυγίου της Αντζελίνα Τζολί από τον Μπραντ Πιτ μπορεί να έχει πλέον ολοκληρωθεί, αλλά η διάσημη ηθοποιός δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί σύντομα σε μια νέα σχέση.«Της είναι δύσκολο να εμπιστευτεί τους άντρες μετά από όσα πέρασε με τον Μπραντ», δήλωσε άτομο από το περιβάλλον της στο Us Weekly και πρόσθεσε: «Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο, αλλά δεν αναζητά κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή».Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η 49χρονη ηθοποιός «δεν πιστεύει ότι θα ξεπεράσει ποτέ το τραύμα» της σχέσης της με τον 61χρονο Πιτ. «Δεν ψάχνει για αγάπη τώρα», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι η Τζολί νιώθει «πλήρης» με τη ζωή της όπως είναι.Η ίδια είναι «ευτυχισμένη με τα παιδιά της και την καθημερινότητά της», αναφέρει το ίδιο άτομο στο Us Weekly. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράζεται την επιμέλεια των έξι παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της.Αυτή την περίοδο, η Αντζελίνα Τζολί περνά περισσότερο χρόνο στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας στιγμές με τα παιδιά της σε εκθέσεις τέχνης και παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ. «Η Άντζι αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη Νέα Υόρκη, ασχολούμενη με το fashion brand της, το Atelier Jolie, και επεκτείνοντας τα ανθρωπιστικά της προγράμματα», αναφέρει η πηγή.Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» το 2005. Έζησαν μαζί για περισσότερα από δέκα χρόνια πριν παντρευτούν τον Αύγουστο του 2014. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.«Η απόφαση αυτή ελήφθη για την υγεία της οικογένειας», είχε δηλώσει τότε η εκπρόσωπος της Αντζελίνα Τζολί σε ανακοίνωσή της τον Σεπτέμβριο του 2016. «Δεν θα κάνει κανένα σχόλιο αυτή τη στιγμή και ζητά σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».Στο πλαίσιο του χωρισμού τους, ο Μπραντ Πιτ ερευνήθηκε από την Υπηρεσία Παιδικής Πρόνοιας του Λος Άντζελες, αφού η Αντζελίνα Τζολί τον κατηγόρησε για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση προς εκείνη και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια μιας πτήσης το 2016 από τη Γαλλία στην Καλιφόρνια. Ο ηθοποιός αρνήθηκε τις κατηγορίες και τελικά απαλλάχθηκε από κάθε ευθύνη, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.Παρότι οι δυο τους κηρύχθηκαν νομικά ελεύθεροι το 2019, οι δικαστικές διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών και τη γαλλική οινοποιία τους, Château Miraval, διήρκεσαν αρκετά χρόνια. Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε οριστικά τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από οκτώ χρόνια αντιπαραθέσεων.«Πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια, η Αντζελίνα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον κύριο Πιτ. Εκείνη και τα παιδιά εγκατέλειψαν όλες τις ιδιοκτησίες που μοιράζονταν με τον κύριο Πιτ και από τότε έχει επικεντρωθεί στο να βρει γαλήνη και θεραπεία για την οικογένειά τους», δήλωσε ο δικηγόρος της Τζολί, Τζέιμς Σάιμον, στο Us Weekly. «Αυτή είναι απλώς μία από τις πολλές διαδικασίες που ξεκίνησαν πριν από οκτώ χρόνια. Ειλικρινά, η Αντζελίνα είναι εξαντλημένη, αλλά ανακουφισμένη που αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει».Ο Μπραντ Πιτ, από την πλευρά του, απολαμβάνει τη ζωή στο πλευρό της συντρόφου του τα τελευταία δύο χρόνια, Ίνες ντε Ραμόν. «Ο Μπραντ θέλει να βάλει ξανά τη ζωή του σε τάξη και να αφήσει όλα αυτά πίσω του», ανέφερε άλλη πηγή στο Us Weekly. «Θέλει να κάνει μια νέα αρχή».Shutterstock