Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων στην Εύβοια, σώθηκε από θαύμα ο οδηγός
Ο 50χρονος οδηγός φέρεται να είχε εξαιρετική τύχη, καθώς, παρά την πτώση δεν υπέστη ούτε γρατζουνιά
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην περιοχή Άγιος, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 80 μέτρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο 50χρονος οδηγός σώθηκε ως εκ θαύματος, καθώς δεν τραυματίστηκε, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος.
Κατά πληροφορίες, διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν τον άνδρα μετά την πτώση του οχήματος στη χαράδρα, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την επιχείρηση προσέγγισης και ελέγχου της περιοχής.
Ο 50χρονος φέρεται να είχε εξαιρετική τύχη, καθώς, παρά την πτώση από μεγάλο ύψος, δεν υπέστη ούτε γρατζουνιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε εκτός πορείας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.
