Παναθηναϊκός: Τέλος ο Ράφα Μπενίτεθ
Βρέθηκε λύση όσο αφορά την καταβολή της αποζημίωσης (θα πάρει περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ) και λύθηκε η συνεργασία - Ο Ισπανός κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε 41 παιχνίδια και είχε 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Ισπανός τεχνικός μετά από 7 μήνες στον πάγκο της ομάδας της Αθήνας έλυσε τη συνεργασία του με την πράσινη ΠΑΕ.
Ο Ισπανός προσελήφθη στις 21 Οκτωβρίου υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.
Η διοίκηση της ΠΑΕ είχε αποφασίσει από καιρό να πορευτεί με άλλον προπονητή στην επόμενη περίοδο και αφού βρέθηκε λύση όσο αφορά την καταβολή της αποζημίωσης (θα πάρει περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ) λύθηκε η συνεργασία.
Ο Ράφα Μπενίτεθ κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε 41 παιχνίδια έχοντας απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες, 10 ήττες. Επί ημερών του ο ΠΑΟ τερμάτισε στην 4η θέση στη Stoiximan Super League και έφτασε στους «16» του Europa League.
Στο Κύπελλο ο Παναθηναϊκός έφτασε στην τετράδα και αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.
Επικρατέστερος διάδοχός του είναι ο Γιάκουμπ Νίστρουπ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.
Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».
