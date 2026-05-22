Παγώνει η κυκλοφορία των ρομποτικών ταξί σε πέντε αμερικανικές πόλεις γιατί κόλλησαν σε πλημμυρισμένους δρόμους
Η εταιρεία παραδέχτηκε το πρόβλημα λογισμικού που κάνει τα οχήματα να μπαίνουν σε λιμνάζοντα νερά σε οδούς υψηλότερης ταχύτητας
Η Waymo ανέστειλε τη λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων της σε πέντε πόλεις των ΗΠΑ, έπειτα από πρόβλημα λογισμικού που οδήγησε ορισμένα οχήματα να μπουν σε πλημμυρισμένους δρόμους και να κολλήσουν.
Το περιστατικό συνέβη στην Ατλάντα των ΗΠΑ, αναφέρει το BBC.
Η αμερικανική εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε ανάκληση χιλιάδων ρομποταξί, μετά από ένα περιστατικό που συνέβη στις 20 Απριλίου στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όταν ένα άδειο όχημα της Waymo εισήλθε σε πλημμυρισμένο δρόμο και παρασύρθηκε σε ένα ρυάκι.
Μετά από παρόμοιο περιστατικό στην Ατλάντα, εκπρόσωπος της Waymo δήλωσε ότι η εταιρεία επέκτεινε την προσωρινή αναστολή σε πέντε πόλεις – τέσσερις στο Τέξας καθώς και την Ατλάντα – για λόγους ασφαλείας και προληπτικά.
Η εταιρεία δήλωσε στο Reuters ότι έχει επίσης αναστείλει τις υπηρεσίες στις αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια, την Αριζόνα και τη Φλόριντα, καθώς εργάζεται για τη βελτίωση των επιδόσεων των αυτοκινήτων της σε ζώνες έργων.
Το πρόβλημα λογισμικού, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει στα οχήματα «να επιβραδύνουν και στη συνέχεια να εισέλθουν σε λιμνάζοντα νερά σε οδούς υψηλότερης ταχύτητας», επισημάνθηκε προ ημερών σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).
Σε απάντηση, η Waymo εξέδωσε εθελοντική ανάκληση σχεδόν 3.800 ρομποταξί της που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτόματης οδήγησης πέμπτης και έκτης γενιάς της εταιρείας, και δήλωσε ότι εργάζεται για την ανάπτυξη «πρόσθετων μέτρων ασφαλείας λογισμικού».
Η Waymo ανήκει στην μητρική εταιρεία του Google, την Alphabet.
