Με μέριμνα του ΥΠΕΞ επέστρεψαν στην Αθήνα οι 19 Έλληνες του Global Sumud Flotilla
Τα της ελληνικής αποστολής έφτασαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τους υποδέχθηκαν με λουλούδια, πλακάτ και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης
Στην Αθήνα επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μετά από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι Έλληνες πολίτες αφίχθησαν στις 21:00 με εμπορική πτήση στην ελληνική πρωτεύουσα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχρηζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση των απαραίτητων εξετάσεων.
Η επιστροφή τους πραγματοποιήθηκε υπό την παρακολούθηση των ελληνικών προξενικών και διπλωματικών αρχών, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για τη διευθέτηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.
