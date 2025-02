Ο Κέντρικ Λαμάρ παρέλειψε στίχους που χαρακτηρίζουν τον Drake «παιδόφιλο» κατά την εμφάνισή του στο Super Bowl 

Φαίνεται πως η μήνυση που έκανε ο Drake εις βάρος της Universal Music Group είχε αποτέλεσμα, καθώς έκανε τον Κέντρικ Λαμάρ να παραλείψει τον στίχο που αναφέρεται στον ίδιο και την... αδυναμία του στις νεαρές γυναίκες, όταν ερμήνευσε το «Not Like Us» στο Super Bowl.Ο ράπερ εμφανίστηκε στο ημίχρονο του Super Bowl στο Caesars Superdome στη Νέα Ορλεάνη την Κυριακή και εντυπωσίασε το κοινό με το σόου του. Ο Κέντρικ Λαμάρ ξεκίνησε την εμφάνισή του, ερμηνεύοντας τις επιτυχίες του πάνω σε ένα μαύρο Buick Grand National GNX του 1987.Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η SZA, με την οποία έχει συνεργαστεί σε δύο κομμάτια του νέου του δίσκου, τα «Luther» και «All the Stars». Όταν η τραγουδίστρια αποχώρησε από τη σκηνή, ήρθε η ώρα για τον Λαμάρ να ερμηνεύσει τη μεγάλη του επιτυχία. «Θέλω να ερμηνεύσω το αγαπημένο τους τραγούδι, αλλά ξέρεις ότι τους αρέσει να κάνουν μηνύσεις», ξεκίνησε να λέει ο ράπερ, αναφερόμενος στο «Not Like Us», που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.Αυτή τη φορά, για να αποφύγει τα «νομικά δράματα» ο Κέντρικ Λαμάρ παρέλειψε έναν στίχο που χαρακτηρίζει τον Drake «παιδόφιλο». «Πιστοποιημένος εραστής, πιστοποιημένος παιδόφιλος», λέει στον στίχο που άφησε απ' έξω ο ράπερ. Ωστόσο, δεν έκανε το ίδιο όταν χρειάστηκε να τραγουδήσει «Drake, άκουσα ότι σου αρέσουν οι μικρότερες», με το πλήθος να φωνάζει τον στίχο σε ολόκληρο το στάδιο.