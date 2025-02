Σάρωσαν στα Critics Choice Awards οι ταινίες «Shōgun» και «Substance» - Η λίστα με τους νικητές

Δείτε τη λίστα με τους νικητές των Critics Choice Awards 2025



Η 30ή τελετή απονομής των Critics Choice Awards πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2025 στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, με την Chelsea Handler να αναλαμβάνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον ρόλο της οικοδέσποινας.Παρά τις αναβολές λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η λαμπερή βραδιά έλαβε χώρα, τιμώντας τους κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς, σύμφωνα με τις επιλογές των κριτικών. Η βραδιά επιβεβαίωσε τις προσδοκίες, με τα Shōgun, The Substance και Emilia Pérez να ξεχωρίζουν ως τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς. Ντέμι Μουρ αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance». Με αυτή τη νίκη, αμέσως μετά τη Χρυσή Σφαίρα, η ηθοποιός ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την υποψηφιότητά της για το πρώτο της Όσκαρ. Στην κατηγορία αυτή, συναγωνίστηκε τις Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Angelina Jolie (Maria) και Mikey Madison (Anora).Μεταξύ των μεγάλων νικητών της βραδιάς ήταν και ο Άνταμ Μπρόντι , ο οποίος απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για την ερμηνεία του στο « Nobody Wants This ». Στην απονομή του, δεν παρέλειψε να αφιερώσει τη νίκη του στη σύζυγό του, Λέιτον Μίστερ.AnoraJon M. Chu (Wicked)Adrien Brody (The Brutalist)Demi Moore (The Substance)Kieran Culkin (A Real Pain)Zoe Saldaña (Emilia Pérez)Coralie Fargeat (The Substance)Peter Straughan (Conclave)A Real Pain και Deadpool & Wolverine (ισοπαλία)Emilia Pérez"El Mal" από το Emilia PérezShōgunHiroyuki Sanada (Shōgun)Moeka Hoshi (Shōgun)Tadanobu Asano (Shōgun)HacksMichael Urie (Shrinking)Jean Smart (Hacks)Adam Brody (Nobody Wants This)Hannah Einbinder (Hacks)Baby ReindeerColin Farrell (The Penguin)Cristin Milioti (The Penguin): Liev Schreiber (The Perfect Couple)Jessica Gunning (Baby Reindeer)