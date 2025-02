Είδε το σπίτι του στην Καλιφόρνια να γίνεται στάχτη και επέστρεψε στην Ουαλία ο Άντονι Χόπκινς - Πήγε να φάει fish and chips

O Άντονι Χόπκινς απόλαυσε fish and chips στο αγαπημένο του τοπικό εστιατόριο

Οι κάτοικοι του Port Talbot στην Ουαλία έμειναν άναυδοι όταν είδαν τον Άντονι Χόπκινς να απολαμβάνει fish and chips στο αγαπημένο του τοπικό εστιατόριο λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή της κατοικίας του στο Λος Άντζελες από τις πυρκαγιές Ο 87χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επισκέφθηκε το Steve's Fish Bar, ένα παραδοσιακό εστιατόριο της περιοχής, προκαλώντας έκπληξη στους υπαλλήλους και τους θαμώνες. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν έκρυψε τη χαρά του, δημοσιεύοντας στα social media: «Είναι ξανά εδώ για fish and chips, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη διαφήμιση!».Η επιστροφή του Χόπκινς στο Port Talbot συνέπεσε με μια δύσκολη περίοδο για τον ίδιο, καθώς πρόσφατα έχασε το σπίτι του στην Καλιφόρνια από την καταστροφική πυρκαγιά στο Πάλισεϊντς. Ο ίδιος έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους 5,4 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram : «Καθώς όλοι προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές μας από αυτή την καταστροφή, ας θυμόμαστε πως το μόνο που παίρνουμε μαζί μας είναι η αγάπη που δίνουμε».Το σπίτι του στην περιοχή, αξίας 4,8 εκατομμυρίων λιρών, καταστράφηκε ολοσχερώς, με τις φωτογραφίες να δείχνουν μόνο καμένα υπολείμματα και έναν μαυρισμένο φράχτη. Η αγορά του ακινήτου είχε αποτελέσει μια νέα αρχή για τον ηθοποιό, ο οποίος νωρίτερα είχε πουλήσει το παραθαλάσσιο σπίτι του στο Μαλιμπού για 8,4 εκατομμύρια λίρες – περισσότερα από τα διπλάσια από όσα είχε πληρώσει το 2001.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χόπκινς βλέπει την κατοικία του να πλήττεται από φωτιά. Το 2018, το σπίτι του στο Μαλιμπού γλίτωσε για λίγο από τις φλόγες της πυρκαγιάς Woolsey, η οποία όμως κατέστρεψε την ιδιοκτησία του γείτονά του. Ακόμη πιο παλιά, το 2000, είχε χάσει το σπίτι του στο Λονδίνο από φωτιά, αν και τότε ο ίδιος βρισκόταν στις ΗΠΑ.Παρά τις δύσκολες στιγμές, ο ηθοποιός διατηρεί ακμαίο το ηθικό του. Όσον αφορά στους κατοίκους του Port Talbot, ο Χόπκινς δεν είναι απλώς ένας διεθνής αστέρας – είναι ο «δικός τους» άνθρωπος, που παρά τη δόξα, δεν ξεχνά τις ρίζες του και επιστρέφει για να απολαύσει τις απλές χαρές της ζωής, όπως ένα καλό fish and chips.