Η κόρη τουκαι της Κριστίν Τέιλορ, Έλα, ακολουθεί τα βήματα των γονιών της.Η 22χρονη αποφοίτησε την Παρασκευή από τη Σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης με πτυχίο στην υποκριτική. Την επόμενη μέρα γιόρτασε το επίτευγμά της με μια ανάρτηση στο Instagram.Στην αρχή, παρέθεσε έναν στίχο από το τραγούδι «Who's Afraid of Little Old Me» της Τέιλορ Σουίφτ. Έπειτα, περιέγραψε: «Χθες πήρα το πτυχίο στην υποκριτική από το Τζούλιαρντ. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη που τελείωσα ή πιο περήφανη που επέζησα ή πιο ευγνώμων στην οικογένειά μου για την αμέριστη υποστήριξη».«Έχω πτυχίο στο να προσποιούμαι!!! Ναι!!!» κατέληξε η Έλα.Η ανάρτησή της περιελάμβανε πολλές φωτογραφίες που φορούσε την τήβεννο και το καπέλο, καθώς κρατούσε το δίπλωμά της, και πόζαρε με φίλους. Σε ένα στιγμιότυπο φαίνεται να γελάει δίπλα στον πατέρα της, ο οποίος στέκεται με την πλάτη του στον φακό της κάμερας.Ο 58χρονος Στίλερ και η 52χρονη Τέιλορ είναι επίσης γονείς του 18χρονου Κουίνλιν.Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2000. Αν και οι συμπρωταγωνιστές του «Zoolander» χώρισαν το 2017, τα ξαναβρήκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.: EPA