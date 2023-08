Κλείσιμο

σε μια πρόσφατη ανάρτησή της, φωτογραφήθηκε σε πισίνα να ποζάρει με ένα μαγιό με βαθιά λαιμόκοψη δίπλα στον σύζυγό της, Πέρσι Γκίμπσον.Η 90χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε καθώς στεκόταν πίσω από τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος σε φουσκωτό στρώμα, και με τον οποίο έχουν 31 χρόνια διαφορά.Στη λεζάντα της φωτογραφίας, έγραψε: «Μόνο ένα μέρος για να είσαι σε αυτή τη ζέστη των 35 βαθμών».Φίλοι και θαυμαστές αποθέωσαν τη σταρ για την εμφάνισή της.«Εντάξει, το καταλάβαμε: Γερνάς ανάποδα! Τι διασκεδαστικό και όμορφο ζευγάρι που είστε εσείς οι δύο -ευχαριστώ που με κάνατε να χαμογελάσω και που μοιράζεστε μια ματιά στη ζωή σας», έγραψε ένας θαυμαστής μαζί με ένα ροζ emoji καρδιάς.Ένας δεύτερος πρόσθεσε: «Σας αγαπώ εσάς τους δύο, πάντα χαμογελαστοί. Η αγάπη σίγουρα λάμπει».Ενώ, ένας άλλος ανέφερε: «Είσαι πάντα καταπληκτική Τζόαν».Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο ήρθε λίγες ώρες αφότου η Κόλινς μοιράστηκε τα συναρπαστικά νέα με τους ακολούθους της ότι τα ολοκαίνουργια απομνημονεύματά της με τίτλο «Joan Collins: Behind the Shoulder Pads - Tales I Tell My Friend» πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 28 Σεπτεμβρίου.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock