Απόψε, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, στις 21:50 στο MEGA, το « Celebrity Game Night » με τη Σμαράγδα Καρύδη έρχεται ανανεωμένο με καινούρια παιχνίδια, δημοφιλείς καλεσμένους σε ανατρεπτικές αναμετρήσεις και πολλή μουσική.Στη νέα σεζόν κάνουν ποδαρικό αγαπημένοι πρωταγωνιστές από την επιτυχημένη σειρά του MEGΑ «Η γη της ελιάς». Ο Τάσος Ιορδανίδης, η Αντιγόνη Νεοφύτου και η Ιφιγένεια Πιερίδου στην πρώτη ομάδα, και η Ιφιγένεια Τζόλα, ο Διονύσης Παπανδρέου και ο Ραφαήλ Καριωτάκης στη δεύτερη ομάδα δοκιμάζονται με πολύ κέφι και την καλύτερη διάθεση στα αγαπημένα παιχνίδια «Show me the music», «Ανέβα στο Βινύλιο», «Μίλα στην κορνίζα» και στα καινούργια «Βουτ Πουλ» και «Γεια στα χέρια σου», με στόχο να χαρίσουν τη νίκη στον παίκτη-αρχηγό τους. Στο τέλος της βραδιάς, η νικήτρια ομάδα προσφέρει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής της ένα χρηματικό ποσό.Οι Playmobeat, η μπάντα του Νίκου Κέρκυρα, δίνουν τον ρυθμό με τις μουσικές τους επιλογές και απογειώνουν τη βραδιά.Παρουσίαση: Σμαράγδα ΚαρύδηΕκτέλεση Παραγωγής: Barking Well Media