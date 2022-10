Τζόυς Ευείδη και Γρηγόρης Βαλτινός έρχονται στο 2night show

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο « The 2Night Show » την Τζόυς Ευείδη. Η αγαπημένη ηθοποιός είναι «ροκ» και το επιβεβαιώνει, για ακόμα μια φορά, με την πληθωρική προσωπικότητά της. Θυμάται τα ξέγνοιαστα εφηβικά της χρόνια, τα διάσημα στέκια της εποχής, τα ξενύχτια, τα φλερτ, αλλά και τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική. Πώς εξηγεί ότι, όταν ήταν άνεργη ηθοποιός, είχε περισσότερα χρήματα; Γιατί απέρριψε την πρόταση να συμμετάσχει στο «Just the 2 of Us»; Γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνό της, πλέον, για τηλεοπτικές σειρές και συνεργασίες; Τέλος, μιλάει για την παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι», στην οποία συμμετέχει, και αποκαλύπτει για ποιο λόγο χαρακτηρίζεται ως η «χαρά του παραγωγού» στον θίασο.Στο πλατό του «The 2NightShow», ο Γρηγόρης υποδέχεται απόψε και τον Γρηγόρη Βαλτινό. Ο αγαπημένος ηθοποιός εξηγεί για ποιο λόγο άλλαξε το επίθετό του στην αρχή της καριέρας του, μιλάει για τη σχέση με τον πατέρα του και αναφέρεται στην πρώτη τους συνάντηση σε ηλικία 20 ετών. Επίσης, μοιράζεται αναμνήσεις ζωής που τον στιγμάτισαν, όπως η συνάντησή του με τον Πωλ Νιούμαν, η φιλία του με τον χαρισματικό Δημήτρη Χορν, αλλά και η δυνατή σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Da», στην οποία πρωταγωνιστεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί για τον ίδιο ένα «έργο ψυχής».Executive Producer: Αγλαΐα ΛάτσιουΣκηνοθέτης: Σπύρος ΛέπουραςΑρχισυντάκτρια: Νάνσυ ΑντωνίουΠαραγωγή: Μαίρη Μουστάκη