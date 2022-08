Η διάσημη πορνοστάρ Brandi Love είναι στην Αθήνα και ευχαριστεί τα... σώματα ασφαλείας

Κατενθουσιασμένη δήλωσε ηαπό το ταξίδι της στην Αθήνα και ειδικά από τον κόσμο που εκδηλώνει τον θαυμασμό του στο πρόσωπό της.Η πασίγνωστη πορνοσταρ, ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της ακολούθους, αναρτώντας μια εικόνα με φόντο την Ακρόπολη.Αργότερα η διάσημη ηθοποιός ερωτικών ταινιών ενημέρωσε τους φίλους της πως... δυσκολεύεται να συνηθίσει την ώρα στην Ελλάδα, ωστόσο μοιράστηκε μαζί τους μερικές εικόνεςκαι το Μουσείο της Ακρόπολης.

Κάποιος από τους... υποστηρικτές της, ρώτησε την Brandi Love αν την αναγνωρίζουν συχνά μακριά από την πατρίδα της, με την ίδια να απαντά πως «Νομίζω ότι έχω βγάλει περισσότερες φωτογραφίες με θαυμαστές στην Ελλάδα από όσες συνήθως βγάζω στις ΗΠΑ. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία».



I think I’ve taken more photos with “fans” in Greece than I typically do in the USA. It’s been a wild experience. https://t.co/6aQJMLLZBH