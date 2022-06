GNTM 5: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα για την κριτική επιτροπή του 5ου κύκλου

Κλείσιμο

Tο, o μεγαλύτερος διαγωνισμός μόδας, που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν δυναμικά στην οθόνη του Star, με νέες, ασύγκριτες προκλήσεις!Αυτή τη χρονιά συμμετοχές και πολλές… ανατροπές μόνο από κορίτσια! Γιατί το GNTM 5 είναι αποκλειστικά μόνο για κορίτσια από 18 έως 88 ετών, για κορίτσια όλων των ηλικιών, που έχουν όνειρα και στόχους και θέλουν πολύ να κάνουν καριέρα στον χώρο της μόδας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό!Σε κάθε βήμα των κοριτσιών θα βρίσκεται κοντά τους μια ομάδα από Έλληνες καταξιωμένους ειδικούς του χώρου, που θα παρακολουθεί και θα κρίνει την απόδοση τους.Η απόλυτη fashion expert, βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της μόδας και επιστρέφει με το ανυπέρβλητο στυλ, την αέναη κομψότητα, την άνεση και την αμεσότητά της στην κριτική επιτροπή του GNTM 5, σε μια σεζόν ολικής επαναφοράς και ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα!Η Βίκυ Καγιά είναι συνώνυμο της λέξης μόδα για την Ελλάδα καθώς έχει μεγαλώσει κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το χώρο και έχει διανύσει χιλιόμετρα στις πασαρέλες των σημαντικότερων διεθνών και εγχώριων σχεδιαστών μόδας. Chanel, Valentino, Christian Dior, Vivienne Westwood, είναι μόνο μερικοί από τους οίκους, που την εμπιστεύθηκαν για να αναδείξει τις δημιουργίες τους. Η επαγγελματική της εμπειρία, που χτίστηκε σε Παρίσι, Μιλάνο, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, χρειάζεται τόμους για να παρουσιαστεί, τα εξώφυλλά και τα editorials, που έχει κάνει στα πιο εμβληματικά περιοδικά μόδας, θα μπορούσαν να καλύψουν λεωφόρους ενώ έχει εκπροσωπήσει διαφημιστικά ορισμένα από τα διασημότερα brands στον κόσμο και έχει ξεχωρίσει τηλεοπτικά ως παρουσιάστρια επιτυχημένων διεθνών concept και shows.Έχοντας κατακτήσει πασαρέλες, φωτογραφικούς και τηλεοπτικούς φακούς αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο της μόδας, η Βίκυ Καγιά γνωρίζει τα πάντα για τη μόδα του χθες, του σήμερα, του τώρα, του αύριο!, ο μέντορας για δύο σεζόν του Greece’s Next Top Model, αναλαμβάνει τη θέση του κριτή. Με την πολυετή και πολύπλευρη εμπειρία του στο μόντελιγνκ, με συνεργασίες σε παγκόσμιες καμπάνιες, όπως με τον οίκο Hermès, έχοντας περπατήσει σε διεθνείς πασαρέλες κορυφαίων οίκων και σχεδιαστών όπως οι: Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Cerruti, Vivienne Westwood, Εtro και Tom Ford και με μια μεγάλη καριέρα εντός και εκτός συνόρων, από εντελώς διαφορετική θέση πλέον, ο Γιώργος Καράβας θα κρίνει ποια κορίτσια έχουν τα στοιχεία, που για εκείνον μπορούν να τις φτάσουν στην κορυφή!Στο GNTM 5 καλωσορίζουμε ένα σπουδαίο όνομα της μόδας, που έχει στο ενεργητικό του μια εντυπωσιακή διαδρομή.Η guest εμφάνισή του στο GNTM 4 φαίνεται πως ήταν, τελικά, καρμική! Ο σύμβουλος μόδαςμε πολυετή και αξιοζήλευτη πορεία στον χώρο της μόδας και με κορυφαίες συνεργασίες, επιστρέφει στο Greece’s Next Top Model, μετά από 12 χρόνια, στη θέση του κριτή, αυτή τη φορά, γεμάτος ενθουσιασμό και ανυπομονησία!Ο Τάσος Σοφρωνίου ξεκίνησε την επιτυχημένη του πορεία στο χώρο της μόδας από πολύ μικρός. Έχει δημιουργήσει τη δική του σειρά ανδρικών ρούχων με την υπογραφή Conquistador Rebel Citizen ενώ σχεδιάζει κοστούμια για παραγωγές σύγχρονου χορού σε συνεργασία με καταξιωμένους χορογράφους, χορευτικές ομάδες και Όπερες διεθνώς. Έχει διδάξει ως καθηγητής σε κορυφαία κολλέγια μόδας στην Ιταλία και στη Γαλλία και ήταν στιλίστας των διασημότερων Ελληνίδων σταρ αλλά και fashion editor στα περισσότερα περιοδικά μόδας και lifestyle της χώρας.Το διεθνές μοντέλο, θα είναι η guest κριτής κατά τη διάρκεια των audition.Με Ελληνοκύπριο πατέρα και Βρετανίδα μητέρα, η Σοφία Χατζηπαντελή χαράζει το δικό της δρόμο προς την αποδοχή της διαφορετικότητας. Έχει κάνει το δικό της statement κατά των στερεότυπων προτύπων της τέλειας ομορφιάς και είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο για τα ενωμένα, πυκνά, φυσικά, εντυπωσιακά φρύδια της. ‘Έχει ξεκινήσει το #UnibrowMovement, ένα body positive κίνημα, που αγνοεί τα «πρέπει» και προωθεί την ομορφιά χωρίς καλούπια και την ελευθερία των ανθρώπων να αισθάνονται αυτοπεποίθηση με κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους αλλά και να κάνουν ό,τι θέλουν ώστε να μοιάζουν όπως θέλουν. Έχει φωτογραφηθεί σε διεθνή περιοδικά όπως, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, New York Times και Vanity Fair και έχει δουλέψει με κορυφαίους σχεδιαστές, όπως με τον Ζαν-Πολ Γκοτιέ.Τα γυρίσματα των audition έχουν ξεκινήσει και η κριτική επιτροπή του GNTM 5 αναζητά την ομορφιά πέρα από την παραδοσιακή συμμετρική τελειότητα και τις στερεοτυπικές ταμπέλες σχετικά με την ηλικία, το ύψος, το βάρος. Αναζητά κορίτσια, που διαθέτουν έντονη προσωπικότητα, χαρακτήρα, στυλ, φυσική ομορφιά, που δεν εξασθενεί ποτέ και διάθεση να εξελιχθούν και να βελτιωθούν. Η ομορφιά του ανθρώπου κρύβεται στη διαφορετικότητα η Σοφία Χατζηπαντελή, εκφράζει και εμπνέει αυτή ακριβώς την αντίληψη.Η επίδραση των social media στις νέες τάσεις της μόδας είναι πια παγκόσμιο φαινόμενο και η δυναμική αυτή εκφράζεται φέτος στο GNTM 5 στο πρόσωπο της fashion influencer Έλενα Γαλύφα, που θα αναλάβει το ρόλο της hostess. Η Έλενα Γαλύφα, ως hostess, θα υποδέχεται τις υποψήφιες λίγο πριν συναντήσουν την κριτική επιτροπή, θα τις εμψυχώνει ώστε να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και στη συνέχεια θα βρίσκεται με τους φίλους και τους συγγενείς τους, που έχουν έρθει να τις υποστηρίξουν, περιμένοντας να μάθουν αν πέρασαν στην επόμενη φάση. Με σπουδές στο Marketing Social Media, η ελληνοαμερικανίδα Έλενα Γαλύφα αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές Ελληνίδες fashion bloggers, με πρωτοποριακές στιλιστικές επιλογές, που τις αγκαλιάζουν οι περισσότερες από 156 χιλιάδες ακόλουθοι στο λογαριασμό της στο Instagram.Έχει βρεθεί σε shows Ελλήνων αλλά και ξένων σχεδιαστών και στις Εβδομάδες Μόδας στο Παρίσι, στο Μιλάνο και στη Νέα Υόρκη. Ήταν η μόνη Ελληνίδα υποψήφια στα Influencer Awards of Monaco 2019, όπου αναδείχτηκε η πιο καλοντυμένη ανάμεσα σε 500 influencers. Έχει συνεργαστεί με τους Jeremy Scott και Alessandra Ambrossio ενώ το 2016 ήταν guest hostess σε ένα από τα μεγαλύτερα home-shopping κανάλια των ΗΠΑ.Η κατάκτηση του τίτλου του Greece’s Next Top Model δεν θα είναι εύκολη υπόθεση αλλά θα είναι σίγουρα συγκλονιστική!