Η Δέσποινα Βανδή απάντησε για το αν θα συνεργαστεί με την Άννα Βίσση τον χειμώνα

Άννα Βίσση απάντησε η Δέσποινα Βανδή, από τα παρασκήνια του Chart Show. Στις φήμες για τη συνεργασία της με τηναπάντησε η, από τα παρασκήνια του

Η παρουσιάστρια του μουσικού σόου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», όπου αποκάλυψε τα επαγγελματικά της σχέδια και το μέλλον της στα τηλεοπτικά προγράμματα, όπου συμμετέχει.

Για το πώς απάντησε θετικά στην πρόταση για να παρουσιάσει το Chart Show, η Δέσποινα Βανδή είπε ότι: «Είχα πάει στο ραντεβού με τον Νίκο Κοκλώνη για να πω ‘"όχι’"και έφυγα με "ναι" για το Chart Show».

Την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στο πρότζεκτ του «Just the 2 of us», εκφράζοντας την επιθυμία της σχετικά με τα μέλη της κριτικής επιτροπής. «Μακάρι να είμαστε οι ίδιοι. Θα γίνει αρκετούς μήνες αργότερα, μάλλον για δεύτερο μισό» είπε συγκεκριμένα.

Τέλος, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε, πως τελικά δεν θα μοιραστεί την πίστα με την Άννα Βίσση, όπως είχε ακουστεί.

Σχετικά με αυτό παραδέχτηκε ότι: «Το χειμώνα θέλω να βρίσκομαι στην Αθήνα. Με την Άννα όχι, δε θα είμαστε μαζί αυτόν τον χειμώνα, ακόμα σκέφτομαι τι θα κάνω».

Η σκηνική σύμπραξη των δύο τραγουδιστριών, είναι μία από τις συνεργασίες, που το κοινό έχει δείξει πως θέλει πολύ να δει στη νυχτερινή Αθήνα. Οι φήμες μάλιστα, για συνεργασία των δύο γυναικών, μετά την παρέμβαση τουκαι την, είχαν πάρει «φωτιά».Παρόλα αυτά, αν και συζητούσαν την συνεργασία τους από την περασμένη χρονιά, τελικά δεν κατάφεραν να την κάνουν πράξη, αφού τα εμπόδια ήταν αρκετά και η πανδημία του κορωνοϊού δεν βοηθούσε την κατάσταση.