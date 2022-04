Survivor: Στον τάκο ο… βρεγμένος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και ο «τσαμπουκάς» που... πάγωσε τους μπλε – Δείτε βίντεο

Με το Στεγαστικό Δάνειο Attica My Home, η αγορά κατοικίας, οι εργασίες ανέγερσης, αποπεράτωσης, ή επισκευής της κατοικίας σας, γίνονται εύκολη υπόθεση

Η παροιμία «ο βρεγμένος τη βροχή δεν την φοβάται» δεν ισχύει για τον, ο οποίος όχι μόνο τη φοβήθηκε αλλά κατάφερε να στρέψει και όλη την μπλε ομάδα εναντίον του με αποτέλεσμα να τον «μαυρίσουν» στην κάλπη και να είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση από τοΤο γεγονός ότι οιμπήκαν με το δεξί στην 15η εβδομάδα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ και με τη νίκη τους με 2-0 επί τωντο Σάββατο (2/4) έφαγαν και σουβλάκια, ήπιαν και μπύρες προκάλεσε εκνευρισμό στην Ασημίνα Χατζηανδρέου. Η ποδοσφαιρίστρια των κόκκινων δεν ξύπνησε καλά και δεν το έκρυψε, όπως δεν έκρυψε και ότι σε περίπτωση νέας ήττας θα κυνηγήσει την ατομική ασυλία για να «φυλάξει το τομάρι» της.Οι μπλε από την πλευρά τους με ανεβασμένη την ψυχολογία και γεμάτα στομάχια ένιωθαν έτοιμοι για ακόμα μια ασυλία. Ωστόσο στους νέους παίκτες υπήρχε ανησυχία γιατί πλέον θα μπορούν να δουν τα ονόματα τους να μπαίνουν στην κάλπη. Μάλιστα οπροσπάθησε πλαγίως να πει στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ πως είναι πολύ πιθανό να είναι ο επόμενος υποψήφιος προς αποχώρηση σε περίπτωση ήττας των Μαχητών.Αντίθετα ηεπιχείρησε να κάνει μαθήματα μαγειρικής στον 37χρονο make up artist για να τον έχει έτοιμο αν χρειαστεί να βράσει φακόρυζο. Ο Εμμανουήλ όμως έδειξε να βαριέται όταν η Ευρυδίκη, η Σοφιάνα και η Στέλλα άρχισαν το κουτσομπολιό και αποχώρησε αφήνοντας το μαγείρεμα στη μέση και τα κορίτσια να απορούν για τη στάση του.Ανήσυχοι μήπως ψηφιστούν ήταν και οι νέοι παίκτες των κόκκινων όπως ανέφεραν στον Γιώργο Λιανό πριν μπουν στο στίβο μάχης, εκεί που δεν θα μπορούσε να βρεθεί ο τραυματίας Άρης Σοϊλέδης από την μπλε ομάδα. Όμως κανονικά θα συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ παρά το πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο που αντιμετώπισε, όπως ο ίδιος δήλωσε.Το αγώνισμα για την ασυλία ήταν βραδινό, υπό καταρρακτώδης βροχή και χωρισμένο σε δυο σκέλη. Ανδρών και γυναικών.Στα κορίτσια οι κόκκινες ήταν καταιγιστικές και έδειξαν πως… μιλάνε στο τόπι. Μάταιες και οι προσπάθειες του τραυματία Άρη Σοϊλέδης να μάθει μπαλίτσα στις μπλε.Με μοναδική εξαίρεση τη νίκη της Στέλλας, οι υπόλοιπες Μαχήτριες διασύρθηκαν από τις Διάσημες με το τελικόνα είναι αδιάσειστος μάρτυρας.Η δυνατή βροχή είχε κάνει επικίνδυνη την πίστα, αλλά και τον Κωνσταντίνο Εμμανούλ να μην την… παλεύει.Ο παίκτης των μπλε δεν άντεξε και εγκατέλειψε την προσπάθεια λέγοντα ότι ζαλίζεται και έχει πυρετό, ενώ λίγο αργότερα επέστρεψε με μια ροζ ομπρέλα για να εμψυχώσει την ομάδα του κάνοντας τους αντιπάλους να κλάψουν από τε γέλια.Στους άνδρες ο αγώνας ήταν πιο αμφίρροπος. Οι μπλε προηγήθηκαν με 2-0 με Τάλα και Μαρτίκα, όμως Κατσαούνης και Στάθης ισοφάρισαν σε 2-2.Οι Μαχητές έχοντας σε καλή βραδιά τον Γιώργο Ταλάτσεβ πέρασαν μπροστά και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το 6-5, ενώ στη μάχη ρίχτηκε και ο Εμμανουήλ μόλις σταμάτησε η βροχή.Παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Κατσαούνης κατάφερε να ισοφαρίσει σε 6-6, Μαρτίκας και Τάλα πήραν τους δυο πόντους που χρειαζόντουσαν για να κάνουν τοκαι να πάνε τον αγώνα σε μπαράζ.Στον αγώνα μπαράζ η Σταυρούλα επικράτησε της Σοφιάνας, ο Κατσαούνης του Μαρτίκα και η Ασημίνα της Στέλλας και έτσι μεοι κόκκινοι πήραν την 1η ασυλία της εβδομάδας, αφήνοντας τους μπλε να… βγάλουν τα μάτια τους.Ο Τάκης Καραγκούνιας επέρριψε ευθύνες για την ήττα των μπλε στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ και τις… τρέλες του κατά την διάρκεια του αγώνα. Με τον μισθοφόρο συμφώνησε και ο Τάλα και έφερε παράδειγμα τα κορίτσια της ομάδας που παρότι βράχηκαν δεν τα παράτησαν, με τον make up artist να παραμένει προκλητικός απέναντι στους συμπαίκτες του.Στην ατομική ασυλία η Σοφιάνα Αβραμάκη κατάφερε να αντέξει μέχρι τέλους και να βάλει το κολιέ για πρώτη φορά στο λαιμό της, να εξασφαλίσει την παραμονή της στο ριάλιτι επιβίωσης για ακόμα μια εβδομάδα και να αναλάβει την ευθύνη να υποδείξει έναν συμπαίκτη της.Το πυρ ομαδόν κατά του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, με αρκετούς παίκτες να φανερώνουν τις προθέσεις τους για την κάλπη.Το κλίμα φάνηκε να έχει διαταραχθεί για τα καλά στους μπλε και λίγο έλειψε ο Άρης Σοϊλέδης να πιαστεί στα χέρια με τον Γιώργο Τανάντσεβ. Όλοι οι παίκτες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι την λογομαχία των δυο συμπαικτών τους με κάποιους να σπεύδουν να μπουν ανάμεσα τους για να προλάβουν τα χειρότερα. Τελικά οι δυο τους έβαλαν τα γέλια και άρχισαν να φωνάζουν Πρωταπριλιά και την φάρσα τους να γίνεται πιστευτή.Στο Συμβούλιο πριν οι μπλε πάνε στην κάλπη η Βρισηίδα Ανδριώτου εξέφρασε τα παράπονα της για την συμπεριφορά του Απόστολου Ρουβά.Η συνέχεια άνηκε αποκλειστικά στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, ο οποίος τα άκουσε ακόμα μια φορά από συμπαίκτες και αντιπάλους πριν οι μπλε πάνε στην κάλπη και τον βγάλουν στον τάκο. Μοναδικός που δεν ψήφισε τον make up artist ήταν ο ίδιος, ο οποίος έβαλε στην κάλπη το όνομα του Σπύρου Μαρτίκα.Ο πρώτος υποψήφιος της εβδομάδας για τους Μαχητές είπε ότι περίμενε το αποτέλεσμα και έκανε λόγο για ζήλια της ομάδας του προς το πρόσωπό του.