Όσκαρ 2022: Στα δώρα των υποψηφίων και ελληνικό ελαιόλαδο με φύλλα χρυσού

Τζέσικα Τσαστέιν, Ολίβια Κόλμαν, Πενέλοπε Κρουζ, Νικόλ Κίντμαν και Κρίστεν Στιούαρτ διεκδικούν επί ίσοις όροις το χρυσό αγαλματίδιο - Το who is who του ρόλου τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρωταγωνίστριες - Δείτε τα τρέιλερ των ταινιών