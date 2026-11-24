Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Ο Δρόμος της Αττικής με τις περισσότερες κάμερες - ραντάρ - Που βρίσκονται αυτά;
Σταθερές κάμερες ελέγχουν την ταχύτητα, όπου τα όρια αλλάζουν ανά τμήμα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα γνωστά σημεία ελέγχου, οι ισχύουσες ποινές και οι νέες κάμερες που έχουν ήδη αρχίσει να βεβαιώνουν παραβάσεις στην Αττική.
Η Αττική Οδός διαθέτει δίκτυο σταθερών καμερών ελέγχου ταχύτητας, με τους οδηγούς να συναντούν διαφορετικά όρια κατά μήκος της διαδρομής. Πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδρομο με διόδια, συνολικού μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, στον οποίο η επιτρεπόμενη ταχύτητα καθορίζεται από τη σήμανση κάθε τμήματος.
Στις 14 Νοεμβρίου 2025, ο διοικητής της Τροχαίας Αττικής Οδού είχε αναφέρει δημόσια ότι το δίκτυο διέθετε 30 κάμερες βεβαίωσης υπέρβασης ταχύτητας. Τη λειτουργία καμερών καταγραφής ταχύτητας στον συγκεκριμένο άξονα επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τον Αύγουστο του 2026.
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