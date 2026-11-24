Η Αττική Οδός διαθέτει δίκτυο σταθερών καμερών ελέγχου ταχύτητας, με τους οδηγούς να συναντούν διαφορετικά όρια κατά μήκος της διαδρομής. Πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδρομο με διόδια, συνολικού μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, στον οποίο η επιτρεπόμενη ταχύτητα καθορίζεται από τη σήμανση κάθε τμήματος.





Στις 14 Νοεμβρίου 2025, ο διοικητής της Τροχαίας Αττικής Οδού είχε αναφέρει δημόσια ότι το δίκτυο διέθετε 30 κάμερες βεβαίωσης υπέρβασης ταχύτητας. Τη λειτουργία καμερών καταγραφής ταχύτητας στον συγκεκριμένο άξονα επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τον Αύγουστο του 2026.





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