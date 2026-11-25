Η Νο. 1 μάρκα στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών εξελίσσει διαρκώς τις λύσεις της, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
Η τεχνολογία που αλλάζει την καθαριότητα του σπιτιού σε βάθος
Η τεχνολογία που αλλάζει την καθαριότητα του σπιτιού σε βάθος
Γνωρίστε τις νέες ασύρματες σκούπες Dyson V8 Cyclone και V10 Konical - Ισχυρή απορρόφηση, έως 60 λεπτά αυτονομίας και έξυπνες τεχνολογίες που κάνουν τον καθαρισμό πιο εύκολο.
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Η αποτελεσματική καθαριότητα δεν κρίνεται μόνο από την ισχύ μιας ηλεκτρικής σκούπας. Εξίσου σημαντική είναι η ευελιξία στην κίνηση, η δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικές επιφάνειες και η αντιμετώπιση ακόμη και των πιο επίμονων εστιών σκόνης. Με αυτές τις ανάγκες ως σημείο αναφοράς, η Dyson παρουσιάζει τις νέες ασύρματες σκούπες, τη Dyson V8 Cyclone και τη Dyson V10 Konical, που συνδυάζουν ισχυρή απορρόφηση με τεχνολογίες σχεδιασμένες για μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση. Δύο μοντέλα που συνδυάζουν ισχυρή απορρόφηση, μεγάλη αυτονομία και πρακτικές λύσεις για τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών. Με τη V10 Konical, μάλιστα, η εμπειρία αναβαθμίζεται χάρη σε μια νέα γενιά τεχνολογιών που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την αντιμετώπιση της σκόνης και των τριχών.
Dyson V8 CycloneΣτην καρδιά της V8 Cyclone βρίσκεται η τεχνολογία απορρόφησης Dyson, με ισχύ 150 Air Watts για αποτελεσματική απομάκρυνση σκόνης, ψίχουλων, υπολειμμάτων και τριχών από διαφορετικές επιφάνειες του σπιτιού. Τα Air Watts εκφράζουν την απορροφητική ισχύ της σκούπας, σε αντίθεση με τα Volt, που αφορούν την ηλεκτρική τάση της μπαταρίας. Έτσι, η Dyson δίνει μία συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης για την απόδοση της απορρόφησης.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της V8 Cyclone είναι η αυτονομία έως 60 λεπτών με μία φόρτιση για ελεύθερη μετακίνηση χωρίς καλώδια και χωρίς αλλαγές πρίζας. Παράλληλα, η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών επιπέδων ισχύος επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας στις ανάγκες κάθε καθαρισμού, από την καθημερινή συντήρηση μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες.
Μεγάλος κάδος και τεχνολογία De-Tangle
Ο κάδος χωρητικότητας περίπου 0,5 λίτρων επιτρέπει τη συλλογή σημαντικής ποσότητας σκόνης και υπολειμμάτων πριν χρειαστεί άδειασμα. Έτσι, ο καθαρισμός γίνεται πιο πρακτικός, χωρίς συχνές διακοπές. Ταυτόχρονα, η κεφαλή Motorbar με τεχνολογία De-Tangle ξεμπερδεύει τις τρίχες ώστε να μεταφέρονται απευθείας στον κάδο χωρίς να μπερδεύονται στη ράβδο καθαρισμού και στο πέλμα. Έτσι, συνεχίζετε τον καθαρισμό χωρίς να υπάρχει η ανάγκη διακοπής της λειτουργίας για να αφαιρέσετε τις τρίχες από τη ράβδο. Ένα πρακτικό πλεονέκτημα διευκολύνει ιδιαίτερα όσους έχουν κατοικίδια ή μακριά μαλλιά, καθώς το μπλέξιμο των τριχών στη βούρτσα μιας σκούπας είναι πολύ ενοχλητικό.
Ελαφριά, ευέλικτη και πάντα έτοιμη
Με βάρος περίπου 2,7 κιλά, η V8 Cyclone μεταφέρεται άνετα από δωμάτιο σε δωμάτιο, για εύκολο καθαρισμό σε σκάλες και διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Παράλληλα, μετατρέπεται σε σκουπάκι χειρός, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για καναπέδες, έπιπλα, γωνίες και δυσπρόσιτα σημεία.
Τα πρακτικά εξαρτήματα και τα πλενόμενα φίλτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης για τις σκούπες Dyson, συμβάλλουν στην εύκολη καθημερινή φροντίδα της συσκευής. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αγοράς πρόσθετων συμβατών εξαρτημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
Dyson V10 KonicalΑν θέλουμε ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, πιο προηγμένη διαχείριση των τριχών και καλύτερη ορατότητα της σκόνης κατά τον καθαρισμό η νέα Dyson V10 Konical, αποτελεί την ιδανική λύση. Η συσκευή διατηρεί τα βασικά πλεονεκτήματα της ισχυρής απορρόφησης και της μεγάλης αυτονομίας, προσθέτοντας τεχνολογίες σχεδιασμένες για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία καθαρισμού.
Τεχνολογία All Floor Cones και φως που αποκαλύπτει την ‘αόρατη’ σκόνη
Η σημαντικότερη καινοτομία της Dyson V10 Konical βρίσκεται στη νέα κεφαλή All Floor Cones. Ο ειδικός σχεδιασμός της με δύο περιστρεφόμενες κωνικές ράβδους βοηθά στη συλλογή και απομάκρυνση των τριχών, περιορίζοντας το μπλέξιμο γύρω από τους κυλίνδρους. Η τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε σπίτια με κατοικίδια ή άτομα με μακριά μαλλιά, όπου οι τρίχες αποτελούν μια καθημερινή πρόκληση. Παράλληλα, η κεφαλή έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματικό καθαρισμό σε δάπεδα και χαλιά χωρίς να χρειάζεται αλλαγή στο πέλμα. Παράλληλα, η κεφαλή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε διαφορετικές επιφάνειες, προσφέροντας ευκολία κατά τη μετάβαση από τα σκληρά δάπεδα στα χαλιά.
Ακόμα, η Dyson V10 Konical διαθέτει φωτισμό στην κεφαλή καθαρισμού, ο οποίος βοηθά να γίνονται ορατά σωματίδια σκόνης που δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι, ιδιαίτερα σε σκληρά δάπεδα. Ο χρήστης μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα σημεία που χρειάζονται επιπλέον καθαρισμό και να βλέπει καλύτερα πού πρέπει να εστιάσει.
Φυσικά, οι σκούπες Dyson δεν έχουν σχεδιαστεί μόνο για τα δάπεδα. Οι καναπέδες, τα στρώματα, οι πολυθρόνες και οι υφασμάτινες επιφάνειες συγκεντρώνουν καθημερινά σκόνη, ψίχουλα και τρίχες. Η V10 Konical διαθέτει πρόσθετο μηχανοκίνητο εξάρτημα, σχεδιασμένο για τον αποτελεσματικότερο καθαρισμό τέτοιων επιφανειών καλύπτοντας περισσότερες ανάγκες.
Ισχυρή απορρόφηση και μεγάλη αυτονομία
Η V10 Konical προσφέρει επίσης 150 Air Watts αμείωτης απορροφητικής ισχύος και έως 60 λεπτά αυτονομίας, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση με ελευθερία κινήσεων. Ο κάδος χωρητικότητας 0,54 λίτρων περιορίζει την ανάγκη για συχνό άδειασμα, ενώ το σύστημα φιλτραρίσματος HEPA συμβάλλει στη συγκράτηση πολύ μικρών σωματιδίων στο εσωτερικό της συσκευής. Η πρακτική συντήρηση, τα διαθέσιμα εξαρτήματα και η δυνατότητα μετατροπής σε σκουπάκι χειρός συμπληρώνουν μια πρόταση που έχει σχεδιαστεί για τις διαφορετικές ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού.
Ανακαλύψτε τις νέες τεχνολογίες από κοντάΔείτε τις νεες σκούπες Dyson , κρατήστε τις στα χέρια σας, ανακαλύψτε τις διαφορετικές κεφαλές και δοκιμάστε τις δυνατότητές τους, όπου διατίθεται επίδειξη. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες και τα φυσικά καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρικών ειδών, καθώς και τα επιλεγμένα καταστήματα που διαθέτουν Dyson Shop-in-Shop, για να γνωρίσετε από κοντά τις νέες Dyson V8 Cyclone και V10 Konical. Και, κυρίως, συζητήστε με την εξειδικευμένη σύμβουλο Dyson, η οποία μπορεί να σας παρουσιάσει τις τεχνολογίες των δύο μοντέλων και να σας βοηθήσει να επιλέξετε εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του σπιτιού σας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα της Dyson και το Instagram Account @damkalidis
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