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Πάτρα: Υλικά από εργασίες σε κτίριο έπεσαν στο κεφάλι γυναίκας
Πάτρα: Υλικά από εργασίες σε κτίριο έπεσαν στο κεφάλι γυναίκας
Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Αγίου Ανδρέου, στο κέντρο της πόλης
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) στο κέντρο της Πάτρας, όταν υλικά από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε κτίριο έπεσαν πάνω σε γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αγίου Ανδρέου, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες σε κτίριο. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, υλικά έπεσαν και χτύπησαν τη γυναίκα στο κεφάλι.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αγίου Ανδρέου, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες σε κτίριο. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, υλικά έπεσαν και χτύπησαν τη γυναίκα στο κεφάλι.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.
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