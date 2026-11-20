Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο γιατρός για τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη που ενημερώθηκε με καθυστέρηση ότι είχε καρκίνο και πέθανε
Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο γιατρός για τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη που ενημερώθηκε με καθυστέρηση ότι είχε καρκίνο και πέθανε
Αναβαθμίστηκε η κατηγορία - Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανώτερο δικαστήριο και συγκεκριμένα στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης
Σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, δια παραλείψεως από υπόχρεο, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του χειρουργού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που κατηγορείται για την υπόθεση του 55χρονου συνταξιούχου αστυνομικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο, αφού ενημερώθηκε με καθυστέρηση ενός έτους ότι έπασχε από καρκίνο.
Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων στο Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει την αναβάθμιση της κατηγορίας, πρόταση η οποία έγινε δεκτή από τους δικαστές. Μετά από αυτή την εξέλιξη η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανώτερο δικαστήριο και συγκεκριμένα στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.
Καταθέτοντας σήμερα (20/11) στο δικαστήριο, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του 424 ΣΝΘ όπου έγινε η επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, ανέφερε ότι ο 55χρονος μετά την επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης αποχώρησε από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα χωρίς να υπάρχει κάτι περίεργο ούτε κάποιο πρόβλημα.
«Για χρόνια υπήρχε πρόβλημα με καθυστερήσεις στις βιοψίες από το εργαστήριο, το οποίο διογκώνονταν. Έναν χρόνο μετά είχα τον δυσάρεστο ρόλο να ενημερώσω τον 55χρονο για τα αποτελέσματα. Ήρθε με την αδελφή του και φυσικά ήταν σοκαρισμένοι, νευριασμένοι και με ρωτούσαν γιατί άργησε έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε.
«Ο καρκίνος έχει προχωρήσει και έχει δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Δυστυχώς, δε μπορούμε πάντοτε να αντιστρέψουμε μια κατάσταση. Ο γιατρός που τον χειρούργησε δεν είδε τίποτα ύποπτο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε μια τυπική οξεία σκωληκοειδίτιδα. Δώδεκα μήνες για λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο», είπε χαρακτηριστικά.
«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά», κατέθεσε σήμερα ο γιος του 55χρονου, εξεταζόμενος από το δικαστήριο, τονίζοντας ότι ο ογκολόγος τους ενημέρωσε ότι αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση, η περίπτωσή του θα ήταν ιάσιμη. «Πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί», πρόσθεσε.
Η υπόθεση που παρουσίασε το protothema.gr ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο 55χρονος ένιωσε έναν ισχυρό πόνο στο κάτω δεξιό μέρος της κοιλιάς του και εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο της βορείου Ελλάδος, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ομαλά και ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του. Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον διευθυντή της Χειρουργικής του στρατιωτικού νοσοκομείου, ο οποίος του ζήτησε συνάντηση για να τον ενημερώσει για κάτι σοβαρό.
Στη συνάντηση, ο γιατρός ενημέρωσε τον άνδρα ότι στη βιοψία που είχε ληφθεί από την επέμβαση της σκωληκοειδίτιδας είχε διαγνωστεί αδενοκαρκίνωμα, δηλαδή κακοήθεια. Στην ερώτηση της αδελφής του για την καθυστέρηση, ο γιατρός απάντησε ότι τα αποτελέσματα συνήθως αργούν και στην περίπτωσή του καθυστέρησαν λίγο περισσότερο επειδή το περιστατικό δεν θεωρούνταν επικίνδυνο.
Ο 55χρονος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση στην οποία περιέγραφε αναλυτικά όσα συνέβησαν και την καθυστέρηση ενημέρωσης που αλλοίωσε τη ζωή του. Επιπλέον, η κατάσταση της υγείας του τον καθιστούσε ανίκανο να φροντίζει τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων στο Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει την αναβάθμιση της κατηγορίας, πρόταση η οποία έγινε δεκτή από τους δικαστές. Μετά από αυτή την εξέλιξη η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανώτερο δικαστήριο και συγκεκριμένα στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.
Καταθέτοντας σήμερα (20/11) στο δικαστήριο, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του 424 ΣΝΘ όπου έγινε η επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, ανέφερε ότι ο 55χρονος μετά την επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης αποχώρησε από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα χωρίς να υπάρχει κάτι περίεργο ούτε κάποιο πρόβλημα.
Οι καταθέσεις στο Στρατοδικείο
«Για χρόνια υπήρχε πρόβλημα με καθυστερήσεις στις βιοψίες από το εργαστήριο, το οποίο διογκώνονταν. Έναν χρόνο μετά είχα τον δυσάρεστο ρόλο να ενημερώσω τον 55χρονο για τα αποτελέσματα. Ήρθε με την αδελφή του και φυσικά ήταν σοκαρισμένοι, νευριασμένοι και με ρωτούσαν γιατί άργησε έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε.
«Ο καρκίνος έχει προχωρήσει και έχει δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Δυστυχώς, δε μπορούμε πάντοτε να αντιστρέψουμε μια κατάσταση. Ο γιατρός που τον χειρούργησε δεν είδε τίποτα ύποπτο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε μια τυπική οξεία σκωληκοειδίτιδα. Δώδεκα μήνες για λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο», είπε χαρακτηριστικά.
«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά», κατέθεσε σήμερα ο γιος του 55χρονου, εξεταζόμενος από το δικαστήριο, τονίζοντας ότι ο ογκολόγος τους ενημέρωσε ότι αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση, η περίπτωσή του θα ήταν ιάσιμη. «Πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί», πρόσθεσε.
Η υπόθεση που παρουσίασε το protothema.gr ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο 55χρονος ένιωσε έναν ισχυρό πόνο στο κάτω δεξιό μέρος της κοιλιάς του και εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο της βορείου Ελλάδος, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε ομαλά και ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του. Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον διευθυντή της Χειρουργικής του στρατιωτικού νοσοκομείου, ο οποίος του ζήτησε συνάντηση για να τον ενημερώσει για κάτι σοβαρό.
Στη συνάντηση, ο γιατρός ενημέρωσε τον άνδρα ότι στη βιοψία που είχε ληφθεί από την επέμβαση της σκωληκοειδίτιδας είχε διαγνωστεί αδενοκαρκίνωμα, δηλαδή κακοήθεια. Στην ερώτηση της αδελφής του για την καθυστέρηση, ο γιατρός απάντησε ότι τα αποτελέσματα συνήθως αργούν και στην περίπτωσή του καθυστέρησαν λίγο περισσότερο επειδή το περιστατικό δεν θεωρούνταν επικίνδυνο.
Ο 55χρονος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση στην οποία περιέγραφε αναλυτικά όσα συνέβησαν και την καθυστέρηση ενημέρωσης που αλλοίωσε τη ζωή του. Επιπλέον, η κατάσταση της υγείας του τον καθιστούσε ανίκανο να φροντίζει τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.
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