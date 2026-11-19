Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες προβλέπονται στην Ελλάδα για οδηγό Ι.Χ. που κυκλοφορεί με ακατάλληλα ελαστικά.

Η φθορά του πέλματος και οι ζημιές στον σκελετό τους μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το φρενάρισμα και τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στη βροχή.

Ελληνικά στοιχεία δείχνουν γιατί ο έλεγχος των ελαστικών χρειάζεται να γίνεται συστηματικά. Στη δράση «Pit Stop» της Ολυμπίας Οδού και του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», στα ΣΕΑ Μεγάρων, το 20% των οχημάτων που ελέγχθηκαν είχε τουλάχιστον ένα ελαστικό με βάθος πέλματος κάτω από 4 χιλιοστά. Υπήργαν και περιπτώσεις που καταγράφηκε πέλμα κάτω από το νόμιμο όριο.





