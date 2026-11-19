Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για τους οδηγούς χιλιάδων αυτοκινήτων
Δυστυχώς πολλοί οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται ότι παραβαίνουν τον ΚΟΚ ενώ -ακόμα χειρότερα- γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι για εαυτούς και τους γύρω που κινούνται στους δρόμους…
Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες προβλέπονται στην Ελλάδα για οδηγό Ι.Χ. που κυκλοφορεί με ακατάλληλα ελαστικά.
Η φθορά του πέλματος και οι ζημιές στον σκελετό τους μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το φρενάρισμα και τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στη βροχή.
Ελληνικά στοιχεία δείχνουν γιατί ο έλεγχος των ελαστικών χρειάζεται να γίνεται συστηματικά. Στη δράση «Pit Stop» της Ολυμπίας Οδού και του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», στα ΣΕΑ Μεγάρων, το 20% των οχημάτων που ελέγχθηκαν είχε τουλάχιστον ένα ελαστικό με βάθος πέλματος κάτω από 4 χιλιοστά. Υπήργαν και περιπτώσεις που καταγράφηκε πέλμα κάτω από το νόμιμο όριο.
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